EQS Group-Ad-hoc: Mobimo Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

Mobimo Holding AG: Marc Pointet, Directeur Suisse romande, quitte Mobimo



28.02.2020 / 17:35 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Marc Pointet, Directeur Suisse romande, quitte Mobimo Lucerne, le 28 février 2020 - Marc Pointet, Directeur Suisse romande, quittera Mobimo au début de l'été 2020 pour assumer de nouvelles fonctions de direction en dehors de la société. Marc Pointet a rejoint Mobimo fin 2006. Il a été nommé responsable du site de Lausanne en 2013 et est également devenu membre de la Direction en 2015. Architecte diplômé EPFZ de culture romande et alémanique, il a largement contribué au développement des activités de Mobimo en Suisse romande. Le Conseil d'administration et la Direction regrettent le départ de Marc Pointet, mais se réjouissent de le voir franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Ils le remercient d'ores et déjà pour son grand engagement et son travail fructueux. Marc Pointet continuera de travailler pour Mobimo jusqu'au début de l'été 2020. L'organisation future de Mobimo en Suisse romande est en cours d'élaboration.

Pour toute question, merci de vous adresser à:

Mobimo Holding AG

Daniel Ducrey, CEO

+41 44 397 11 86

ir@mobimo.ch

www.mobimo.ch



A propos de Mobimo:Fondée en 1999 à Lucerne, Mobimo Holding AG est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis 2005. Avec un portefeuille d'une valeur totale d'environ CHF 3,3 milliards, le Groupe compte parmi les leaders de l'immobilier en Suisse. Il détient des immeubles de placement et des objets en développement sur des sites de premier plan en Suisse romande et en Suisse alémanique. Ses immeubles d'habitation et commerciaux génèrent des revenus locatifs stables. Les compétences de développement de Mobimo et un éventail complet de projets créent un potentiel de plus-value au sein du portefeuille propre et pour des tiers. Le volume d'investissement des immeubles en développement pour son propre portefeuille s'élève à près de CHF 0,7 milliard. Son modèle économique solide et sa stratégie durable permettent à Mobimo de proposer à ses actionnaires un rendement attrayant.

Fin du communiqué ad hoc