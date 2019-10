EQS Group-Ad-hoc: Mobimo Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

Mobimo Holding AG: Mobimo prévoit un résultat en recul pour les activités de Développement pour tiers en 2019



15.10.2019 / 07:00 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Mobimo prévoit un résultat en recul pour les activités de Développement pour tiers en 2019 Lucerne, le 15 octobre 2019 - Mobimo enregistre un solide développement au titre de l'exercice 2019. Les revenus locatifs augmentent conformément aux attentes, l'achèvement et l'intégration des nouveaux sites se déroulent sans problème, conformément aux attentes, et les activités opérationnelles dans le développement et la gestion du portefeuille continuent de créer les conditions pour générer des plus-values. Du fait de reports dans le déroulement des projets, la contribution des activités de Développement pour tiers, volatile par nature, restera par contre faible au second semestre 2019 alors que les prévisions du premier semestre annonçaient une nette hausse. Le temps requis pour les procédures officielles d'approbation retarde, au-delà de la fin de l'année 2019, les réalisations du bénéfice prévu. Pour toute question, merci de vous adresser à:

Mobimo Holding AG

Daniel Ducrey, CEO

Manuel Itten, CFO

+41 44 397 11 97

ir@mobimo.ch

www.mobimo.ch A propos de Mobimo:

Fondée en 1999 à Lucerne, Mobimo Holding AG est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis 2005. Avec un portefeuille d'une valeur totale de plus de CHF 3,2 milliards, le Groupe compte parmi les leaders de l'immobilier en Suisse. Il détient des immeubles de placement et des objets en développement sur des sites de premier plan en Suisse romande et en Suisse alémanique. Ses immeubles d'habitation et commerciaux génèrent des revenus locatifs stables. Les compétences de développement de Mobimo et un éventail complet de projets créent un potentiel de plus-value au sein du portefeuille propre et pour des tiers. Le volume d'investissement des immeubles en développement pour son propre portefeuille s'élève à près de CHF 0,7 milliard. Son modèle économique solide et sa stratégie durable permettent à Mobimo de proposer à ses actionnaires un rendement attrayant.

