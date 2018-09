Mobimo : émet un emprunt obligataire de 155 millions de CHF

10.09.2018 / 18:02 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED KINGDOM

Mobimo Holding AG émet un emprunt obligataire de 155 millions de CHF

Lucerne, le 10 septembre 2018 - Mobimo Holding AG a émis aujourd'hui un emprunt obligataire à taux fixe de 155 millions de CHF d'une durée de 5 ans assorti d'un coupon de 0,875%. Les fonds ainsi levés serviront à refinancer des dettes financières à court terme, à financer des projets en préparation ainsi que des opérations courantes. La Banque cantonale de Zurich, Credit Suisse et UBS ont joué le rôle de Joint Lead Manager tandis que les banques Vontobel et Banque cantonale de Bâle ont assuré le Co-Lead. Le négoce de l'emprunt a été demandé à la SIX Swiss Exchange.

Le Groupe Mobimo

Fondée en 1999 à Lucerne, Mobimo Holding AG est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis 2005. Avec un portefeuille d'une valeur globale de plus de CHF 2,8 milliards, le Groupe compte parmi les leaders de l'immobilier en Suisse. Il détient des immeubles de placement et des objets en développement sur des sites de premier plan en Suisse romande et en Suisse alémanique. Ses immeubles d'habitation et commerciaux génèrent des revenus locatifs stables. Les compétences de développement de Mobimo et un éventail complet de projets créent un potentiel de plus-value au sein du portefeuille propre et pour des tiers. Le volume d'investissement des immeubles en développement pour son propre portefeuille s'élève à près de CHF 1 milliard. Son modèle économique solide et sa stratégie durable permettent à Mobimo de proposer à ses actionnaires un rendement attrayant.

Disclaimer

This media release and the information contained herein may not be published, distributed or transmitted to the United States (USA) or given or transmitted to US persons (including legal entities) or to media with a general circulation in the USA. Any violation of these restrictions may constitute a violation of U.S. securities laws. This bond will not be publicly offered for sale outside Switzerland. This media release does not constitute an offer to buy or subscribe for securities; it is neither an issue prospectus within the meaning of Art. 652a/1156 CO nor a listing prospectus within the meaning of the SIX Swiss Exchange Listing Rules.