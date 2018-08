17.08.2018 / 18:00 CET/CEST

Mobimo finalise avec succès l'acquisition d'Immobiliengesellschaft Fadmatt AG

Lucerne, le 17 août 2018 - Toutes les actions Fadmatt ont été apportées à Mobimo à l'expiration de la période d'acceptation supplémentaire intervenue aujourd'hui. Mobimo devrait par conséquent clôturer l'acquisition le 22 août 2018. Près de la moitié du prix d'achat de CHF 183 millions sera payée en espèces et plus de 50% en actions nouvelles 383'377 créées à partir du capital autorisé de Mobimo. Les nouvelles actions seront admises à la cotation à la SIX Swiss Exchange dès le 22 août 2018. Le nombre d'actions Mobimo émises sera ainsi porté à 6'601'547 actions nominatives.

Le portefeuille immobilier de Fadmatt sera immédiatement intégré au portefeuille de Mobimo. Vous trouverez des informations complémentaires sur le portefeuille de la société Immobiliengesellschaft Fadmatt AG en consultant la présentation à l'adresse suivante : www.mobimo.ch.

Pour toute question, merci de vous adresser à:

Mobimo Holding AG

Dr. Christoph Caviezel, CEO

+41 44 397 15 55 ou +41 79 604 18 01

Manuel Itten, CFO

+41 44 397 11 97 ou +41 76 572 04 41

ir@mobimo.ch

www.mobimo.ch

Le Groupe Mobimo :

Fondée en 1999 à Lucerne, Mobimo Holding AG est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis 2005. Avec un portefeuille d'une valeur globale de plus de CHF 2,8 milliards, le Groupe compte parmi les leaders de l'immobilier en Suisse. Il détient des immeubles de placement et des objets en développement sur des sites de premier plan en Suisse romande et en Suisse alémanique. Ses immeubles d'habitation et commerciaux génèrent des revenus locatifs stables. Les compétences de développement de Mobimo et un éventail complet de projets créent un potentiel de plus-value au sein du portefeuille propre et pour des tiers. Le volume d'investissement des immeubles en développement pour son propre portefeuille s'élève à près de CHF 1 milliard. Son modèle économique solide et sa stratégie durable permettent à Mobimo de proposer à ses actionnaires un rendement attrayant.