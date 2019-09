Mobimo : inaugure le Mattenhof à Kriens

EQS Group-News: Mobimo Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

Lucerne, le 10 septembre 2019 - Ce qui n'était en 2007 qu'une vision urbanistique, pour une friche parfaitement desservie, est maintenant devenu réalité: Le Mattenhof. Suivant les plans des bureaux d'architectes lucernois Scheitlin Syfrig Architekten et Schärli Architekten, Mobimo et le groupe de placement CSA Real Estate Switzerland ont réalisé à Kriens un nouveau quartier à usage mixte d'une surface de plus de 21'000 m2.

Dix années de développement ont été nécessaires pour donner naissance à l'espace de vie Lucerne Sud, à proximité immédiate de la gare de Kriens Mattenhof. Le Mattenhof comprend 275 logements, des surfaces de bureau de plus de 21'000 m2, des surfaces commerciales et de vente de près de 7000 m2 ainsi qu'un hôtel urbain «Holiday Inn Express» de 160 chambres. En collaboration avec les Villes de Kriens et Lucerne, la société immobilière Mobimo a poursuivi le développement de tout le site. Mobimo a développé la majeure partie du projet Mattenhof pour son propre portefeuille. En 2016, CSA Real Estate Switzerland (un groupe de placement de la Fondation de placement du Credit Suisse) avait obtenu un projet partiel, qui est maintenant commercialisé sous le nom «Matteo», et qui fait partie du Mattenhof. Les lignes directrices urbanistiques du plan d'aménagement de 2012 ont été élaborées par le bureau d'architectes lucernois Scheitlin Syfrig Architekten et imposent une structure urbaine compacte. C'est aussi à Scheitlin Syfrig que l'on doit l'architecture du projet Mobimo. Le bâtiment Matteo a, quant à lui, été conçu par Schärli Architekten. Les normes de développement durable pour le projet Mobimo sont les suivantes: SIA 2040 ainsi que les instructions de la société à 2000 watts. Pour le projet CSA: Minergie ECO et greenproperty Gold.



Quote-part de location réjouissant

Quelques semaines après la fin des travaux de construction, plus de 50% des 129 logements sont loués. Le niveau d'occupation des surfaces commerciales avoisine, quant à lui, 70%. Le taux d'occupation de l'hôtel est déjà excellent et le locataire le plus important, en termes de surface, est Swisscom. La société occupe au total 7500 m2 sur cinq étages avec quelque 400 collaborateurs. Les autres locataires tels que Electrolux, Heggli Reisen weltweit, Bucher Hair & Style, Fresenius Kabi, Migros, Bächli Bergsport, un cabinet de gynécologie et un dentiste, une filiale de Medbase avec une pharmacie au rez-de-chaussée, la boulangerie Hug ainsi que les restaurants Nooch ou Jack's Cevap House, assurent une offre de services diversifiés pour les habitants, les clients de l'hôtel ou les visiteurs du quartier.



«My elastic eye» ajoute une touche sensorielle à l'architecture

Grâce à «My elastic eye», le Mattenhof dispose d'une ?uvre d'art révélant sa propre identité: L'artiste biennois Raphael Hefti a recouvert le sol d'innombrables perles de verre microscopiques, transformant la lumière du soleil en un spectre qui dépose un arc-en-ciel circulaire holographique à côté de l'ombre de l'observateur. Le soleil est un élément déterminant, intervenant dans le rôle d'artiste, en accompagnant l'ombre de chacun à travers le quartier. La perception du travail est quelque chose de très intime - l'effet n'est perceptible que par l'observateur lui-même, la couronne de couleur à la hauteur des yeux de l'observateur n'est pas visible par les autres. A l'opposé, il y a la conception de la sculpture: Le matériau est appliqué en formant des cercles concentriques qui s'étendent sur toute la surface du Mattenhof. L'intervention de Raphael Hefti lie entre eux les différents bâtiments, les places et les recoins du quartier pour former un lieu de partage d'expériences et ajouter un aspect sensoriel à l'architecture. Plus d'informations: www.mobimo-art.ch



Lancement de la suite du développement de Lucerne Sud

Le Mattenhof est un investissement rentable pour Mobimo dans la zone économique de Suisse centrale et plus précisément de Lucerne Sud. Lucerne Sud, le nouvel espace de vie dans la zone limitrophe des communes de Kriens, Horw et Lucerne, est l'un des plus grands pôles de développement de la région. Pour la commune de Kriens, le Mattenhof, qui héberge plus de 600 emplois et beaucoup de nouveaux habitants, est un complément urbanistique important. Son achèvement coïncide avec le lancement de la suite du développement de Lucerne Sud.



Cérémonie d'ouverture le 14 septembre

Les habitants, les commerçants, CSA Real Estate Switzerland et Mobimo célébreront l'ouverture du Mattenhof par une fête de quartier avec des animations variées le samedi 14 septembre 2019. La population est cordialement invitée à y participer.

Pour de plus amples informations: https://www.mattenhofluzern.ch/de/Startseite/eroeffnung



Fondée en 1999 à Lucerne, Mobimo Holding AG est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis 2005. Avec un portefeuille d'une valeur totale de plus de CHF 3,2 milliards, le Groupe compte parmi les leaders de l'immobilier en Suisse. Il détient des immeubles de placement et des objets en développement sur des sites de premier plan en Suisse romande et en Suisse alémanique. Ses immeubles d'habitation et commerciaux génèrent des revenus locatifs stables. Les compétences de développement de Mobimo et un éventail complet de projets créent un potentiel de plus-value au sein du portefeuille propre et pour des tiers. Le volume d'investissement des immeubles en développement pour son propre portefeuille s'élève à près de CHF 0,7 milliard. Son modèle économique solide et sa stratégie durable permettent à Mobimo de proposer à ses actionnaires un rendement attrayant.