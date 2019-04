EQS Group-News: Mobimo Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

Mobimo ouvre le Quartier Aeschbach à Aarau



04.04.2019 / 18:00





Communiqué de presse

Lucerne, le 4 avril 2019 - Mobimo achève la transformation d'une ancienne friche industrielle en un quartier à usage mixte à Aarau. Dix ans après le coup d'envoi, le Quartier Aeschbach accueille près d'un millier d'emplois et environ 600 habitants. Il s'agit du premier quartier suisse à avoir obtenu la certification de la Société allemande pour une construction durable (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen).

Un nouveau pan de ville a vu le jour sur une friche industrielle à cinq minutes de la gare d'Aarau: le Quartier Aeschbach. Le développement du site, divisé en quatre zones et représentant un volume d'investissement total de CHF 268 millions, a duré à peine dix ans. L'aménagement a commencé en 2012 lorsque Rockwell Automation s'est installé, avec quelque 200 collaborateurs, dans le bâtiment Polygon (zone 3) nouvellement achevé. Ensuite, on a pu assister à l'impressionnant dynamitage de la tour Sprecher en 2013 et à la construction de la tour GastroSocial dans la zone 1. Cette dernière accueille, depuis 2016, les collaborateurs de l'assurance sociale GastroSocial et fait office de portail d'entrée emblématique du quartier.

Un monument historique au centre du quartier

En 2015, la première pierre des 92 appartements en propriété a été posée dans la zone 4. A trois exceptions près, ils sont tous vendus deux ans après leur achèvement. En 2016, Mobimo s'est attelée à la construction de 167 appartements locatifs et quelque 2600 m2 de surfaces commerciales dans la zone 4. Parallèlement, l'Aeschbachhalle, bâtiment industriel datant de 1910, a fait l'objet d'une rénovation en douceur. Louée à des exploitants expérimentés, elle constitue le c?ur du quartier. La halle de 2700 m2 est divisée en plusieurs salles, qui peuvent être louées individuellement ou ensemble pour des événements privés et publics tels que concerts, expositions, etc. Le restaurant et le bar de l'Aeschbachhalle seront ouverts au public indépendamment des activités proposées dans le bâtiment. Quelques semaines après l'achèvement des travaux, l'état locatif des surfaces résidentielles et des surfaces commerciales s'établit à un niveau très satisfaisant de respectivement 80% et 70%. Pour Mobimo, le Quartier Aeschbach est un investissement rentable au centre de la capitale cantonale Aarau. Pour la ville d'Aarau, le nouveau quartier apporte un complément urbanistique intéressant à la vieille ville avec plus d'un millier d'emplois et environ 600 nouveaux habitants.

?uvres d'art et parc public

Le Quartier Aeschbach est le premier quartier suisse à obtenir la certification Or de la Société allemande pour une construction durable (DGNB). Celle-ci ne prend pas seulement en considération les facteurs écologiques, mais évalue aussi les caractéristiques économiques, urbanistiques et socioculturelles d'un projet de développement. L'analyse préalable à l'obtention du certificat prend en compte toute une série de facteurs, notamment l'emplacement, la mobilité, l'approvisionnement énergétique, la qualité de vie et la mixité sociale. Le Quartier Aeschbach se distingue non seulement par l'?uvre de l'artiste belge de renommée internationale Kris Martin - une coupe surdimensionnée dans laquelle les habitants du quartier peuvent symboliquement boire ensemble - mais aussi par le grand parc Oehler, ouvert au public, et par une crèche dans l'imposante villa Oehler.

Cérémonie d'ouverture le 6 avril

La ville d'Aarau, les exploitants de l'Aeschbachhalle, les copropriétaires, les locataires, les commerçants et Mobimo célébreront l'ouverture du Quartier Aeschbach par une fête de quartier le samedi 6 avril 2019. La population de la ville d'Aarau est cordialement invitée à y participer.



Pour toute question, merci de vous adresser à:

Mobimo Holding AG

Marion Schihin, responsable Communication

+41 44 397 11 86

marion.schihin@mobimo.ch

www.mobimo.ch



Le Groupe Mobimo:

Fondée en 1999 à Lucerne, Mobimo Holding AG est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis 2005. Avec un portefeuille d'une valeur globale de plus de CHF 3,0 milliards, le Groupe compte parmi les leaders de l'immobilier en Suisse. Il détient des immeubles de placement et des objets en développement sur des sites de premier plan en Suisse romande et en Suisse alémanique. Ses immeubles d'habitation et commerciaux génèrent des revenus locatifs stables. Les compétences de développement de Mobimo et un éventail complet de projets créent un potentiel de plus-value au sein du portefeuille propre et pour des tiers. Le volume d'investissement des immeubles en développement pour son propre portefeuille s'élève à près de CHF 0,9 milliard. Son modèle économique solide et sa stratégie durable permettent à Mobimo de proposer à ses actionnaires un rendement attrayant.