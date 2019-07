EQS Group-Ad-hoc: Mobimo Holding AG / Mot-clé(s) : Identité

Mobimo renforce le département Gérance en nommant son responsable au sein de la Direction



12.07.2019 / 17:35 CET/CEST

Lucerne, le 12 juillet 2019 - Le Conseil d'administration de Mobimo Holding AG nomme Christoph Egli, responsable du département Gérance au sein de la Direction. Le CEO Daniel Ducrey dirigera lui-même le département Portfolio et Transactions.

Suite à la démission de Thomas Stauber, Responsable Immobilier, Mobimo va remanier légèrement l'organisation: le Conseil d'administration a nommé Christoph Egli (1973), Responsable du département Gérance Suisse alémanique, au sein de la Direction à compter du 1er août 2019. Le département est en charge de la gestion du portefeuille et de la gestion des sites en Suisse alémanique ainsi que des services de Facility Management fournis par Mobimo FM Service SA. Titulaire d'un diplôme fédéral d'administrateur de biens immobiliers, Christoph Egli travaille chez Mobimo depuis 2007. Il occupe le poste de Responsable de la Gérance Suisse Alémanique depuis 2010. «Je me réjouis d'accueillir Christoph Egli au sein de la Direction. C'est un collègue de longue date fort d'une solide expérience», a déclaré le CEO Daniel Ducrey. «L'équipe qu'il dirige joue un rôle primordial dans le contact avec nos locataires, dans la gestion efficace de nos immeubles et orientée vers la clientèle, ainsi que dans l'exploitation de nos quartiers.» Le CEO Daniel Ducrey dirigera directement le département Portfolio et Transactions. L'objectif de la nouvelle organisation est de renforcer les activités opérationnelles autour du portefeuille, qui a dépassé les 3 milliards de CHF, et de poursuivre le développement qualitatif du parc immobilier. Les activités liées au développement du portefeuille, ainsi que celles concernant des tiers, gardent leur place stratégique dans le modèle d'affaires de Mobimo. La Direction de Mobimo Holding AG se compose dorénavant comme suit à compter du 1er août 2019: Daniel Ducrey (CEO), Manuel Itten (CFO), Marc Pointet (Directeur Suisse romande), Christoph Egli (Gérance), Vinzenz Manser (Réalisation), Marco Tondel (Développement).





Le Groupe Mobimo

Fondée en 1999 à Lucerne, Mobimo Holding AG est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis 2005. Avec un portefeuille d'une valeur globale de plus de CHF 3,0 milliards, le Groupe compte parmi les leaders de l'immobilier en Suisse. Il détient des immeubles de placement et des objets en développement sur des sites de premier plan en Suisse romande et en Suisse alémanique. Ses immeubles d'habitation et commerciaux génèrent des revenus locatifs stables. Les compétences de développement de Mobimo et un éventail complet de projets créent un potentiel de plus-value au sein du portefeuille propre et pour des tiers. Le volume d'investissement des immeubles en développement pour son propre portefeuille s'élève à près de CHF 0,9 milliard. Son modèle économique solide et sa stratégie durable permettent à Mobimo de proposer à ses actionnaires un rendement attrayant.

Fin du communiqué ad hoc