Revenus et bénéfice en hausse pour Mobimo au 1er semestre

Zurich (awp) - Mobimo a renoué avec la croissance au 1er semestre. Alors que ses revenus locatifs ont pour la première fois franchi les 60 millions de francs suisses, la société immobilière lucernoise a vu son bénéfice net attribuable aux actionnaires bondir de 16% en l'espace d'un an à 43,6 millions de francs suisses.

Hors effets de valorisation du portefeuille immobilier, le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est inscrit à 28,5 millions de francs suisses, soit un bond de 17%, indique vendredi l'entreprise. La croissance reflète un effet unique lié à un impôt différé, alors que le résultat d'exploitation (Ebit) (hors effets de valorisation) s'est contracté à 36,6 millions, contre 39,6 millions à fin juin 2018.

Quant aux revenus locatifs, ils ont progressé de 11% à 60,9 millions de francs suisses. La progression reflète l'acquisition l'an dernier de la société Fadmatt ainsi que l'achèvement de trois projets à Zurich, Aarau et Horgen. A fin juin, le taux de vacance atteignait 4,3%, contre 5,1% douze mois auparavant. A l'issue de la période sous revue, le portefeuille immobilier était valorisé à 3,2 milliards, 100 millions de plus qu'à fin décembre 2018.

Les revenus issus des activités de ventes et de développement ont en revanche diminué, passant en l'espace d'un an de 3,9 à 2,4 millions de francs suisses. A fin juin, l'entreprise employait 161 salariés à temps plein, contre 149 six mois plus tôt. L'augmentation de l'effectif reflète l'expansion de la société de gestion immobilière Mobimo FM Service en Suisse romande.

La performance s'est inscrite dans la fourchette des attentes des analystes, seul le résultat opérationnel manquant le coche. Sondés par l'agence AWP, ces derniers attendaient des revenus locatifs entre 51,1 et 51,7 millions de francs suisses, un Ebit de 38,1 à 44,8 millions et un bénéfice net (hors revalorisations) de 18,6 à 39 millions.

Evoquant ses perspectives, Mobimo note que son portefeuille est bien rempli, le volume d'investissement se montant à près de 710 millions de francs suisses. Les cinq objets en construction ainsi que les huit en phase de projet viendront "considérablement" étoffer la base des revenus locatifs ces prochaines années. Pour la fin de l'année, ces derniers devraient progresser de près de 10%.

