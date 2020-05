"Avec les données provisoires positives de phase I annoncées aujourd'hui et les données positives du modèle testé sur les souris, l'équipe de Moderna continue à se concentrer sur le fait d'avancer aussi vite que possible en toute sécurité pour commencer notre étude pivot de phase III en juillet et, en cas de succès, déposer un BLA", s'est réjoui le PDG Stéphane Bancel, ancien directeur général délégué de bioMérieux.

En avant-séance, le titre Moderna s'envole de 39%.