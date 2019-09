Molecular Partners: FDA et EMA acceptent d'examiner l'Abicipar pegol

Zurich (awp) - Le laboratoire zurichois Molecular Partners et son partenaire américain Allergan sont parvenus à convaincre les autorités sanitaires étasunienne (FDA) et européenne (EMA) d'examiner leurs demandes d'homologation pour l'Abicipar pegol, dans l'indication contre la dégénérescence maculaire néovasculaire (humide) liée à l'âge (nAMD). Le gendarme américain devrait rendre sa décision autour de mi-2020 et son homologue européen dans les six mois suivants.

L'Abicipar est l'unique produit expérimental de Molecular Partners à avoir fait l'objet d'études cliniques avancées (phase III), avec le soutien d'Allergan. L'accord de développement remonte à 2012 déjà et comprenait, outre un versement initial de 62,5 millions de dollars, des paiements d'étape de jusqu'à 1,4 milliard.

Les programmes Cedar et Sequoia ont démontré que la substance présentait pour les patients les mêmes effets que le ranibizumab - développé par la filiale américaine de Roche et commercialisé sous l'appellation Lucentis tant par Genentech que par Novartis - avec une fréquence d'injection divisée par deux (six contre treize dans le courant de la première année de traitement), précise un communiqué conjoint lundi.

Peu avant la publication, l'opérateur de la Bourse suisse SIX Swiss Exchange avait temporairement suspendu lundi vers 13h25 - à la demande de l'entreprise - le négoce de l'action Molecular Partners. Juste après la reprise des échanges à 14h15, la nominative s'appréciait de 6,3% à 14,86 francs suisses.

jh/rp