Molecular Partners étoffe ses recettes, mais creuse son déficit au 1er semestre

Zurich (awp) - Le laboratoire expérimental zurichois Molecular Partners a enregistré sur les six premiers mois de l'année des revenus de 13,6 millions de francs suisses, en provenance exclusive de son partenaire de recherche américain Amgen.

Les 9,4 millions comptabilisés sur la même période l'an dernier provenaient eux de la collaboration avec l'irlandais Allergan, rappelle mardi le compte-rendu d'activité à mi-parcours.

L'accélération de la combustion de liquidités pour la recherche et le développement, comme pour les frais généraux et administratifs, a creusé la perte nette du groupe, à 12,7 millions contre 11,7 millions un an plus tôt.

Fin juin, les liquidités, équivalents et dépôts à court terme comprenaient 123,3 millions de francs suisses, contre 136,5 millions trois mois plus tôt. Ces réserves assurent à la société de Schlieren un financement de ses activités jusqu'en 2021, soit au-delà de la date prévue en 2020 pour le lancement commercial de son produit expérimental le plus avancé: l'abicipar.

Les dépenses pour l'ensemble de l'année doivent s'inscrire dans une fourchette de 60 à 70 millions de francs suisses, soit une dizaine de millions en deçà de l'enveloppe prévue début 2019 encore. Molecular Partners a notamment dû abandonner en mai les préparatifs pour une étude clinique de phase III sur un traitement expérimental contre le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC), allégeant d'autant ses dépenses de développement.

