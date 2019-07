Molson Coors Brewing : MARK HUNTER, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION DE MOLSON COORS, PRENDRA SA RETRAITE LE 27 SEPTEMBRE 2019; LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A NOMMÉ GAVIN HATTERSLEY, CHEF DE LA DIRECTION DE MILLERCOORS, POUR LE REMPLACER.

Le conseil d’administration de Molson Coors Brewing Company (NYSE : TAP; TSX : TPX) a accepté le départ à la retraite de son président et chef de la direction actuel, Mark Hunter, et a nommé Gavin Hattersley pour le remplacer. M. Hunter partira le 27 septembre 2019, et M. Hattersley deviendra président et chef de la direction de l’entreprise le 28 septembre 2019.

« Après 36 ans de carrière, dont 30 dans l’industrie de la bière, Mark Hunter nous fait part de son intention de prendre sa retraite en tant que président et chef de la direction de Molson Coors, pour passer plus de temps avec sa femme Fiona et leurs deux enfants, a expliqué Andrew Molson, président du conseil d’administration de Molson Coors. Le conseil d’administration planifie tous les changements apportés à l’équipe de direction. Nous avons donc enclenché notre processus de planification de la relève. Nous respectons la décision de Mark et le remercions pour son importante contribution. Grâce à lui, l’entreprise a plus que doublé de taille après avoir traversé une période de profonds changements structurels. Nous sommes également ravis de nommer Gavin Hattersley pour remplacer Mark dans ses fonctions. Gavin dirige nos activités aux États-Unis depuis quatre ans. Juste avant, il a été chef mondial de la direction, Finances pendant trois ans. C’est un dirigeant de haut calibre qui comprend ce qu’il faut faire pour créer de la valeur pour les actionnaires et développer notre portefeuille de marques phares. »

Âgé de 56 ans, Mark Hunter a passé les 30 dernières années dans l’industrie de la bière. Il a été président et chef de la direction de Molson Coors de 2015 à 2019, après avoir occupé le même poste pour Molson Coors Europe. Il a commencé sa carrière dans l’industrie en 1989 au sein de Bass Brewers, puis, en 2002, il est entré au service de Molson Coors, qui a fait l’acquisition de l’entreprise britannique. M. Hunter a joué un rôle crucial dans tous les événements importants de l’histoire récente de l’entreprise, y compris l’acquisition de la marque Carling au Royaume-Uni en 2002, la fusion de deux marques et noms de famille emblématiques – Molson et Coors – en 2005, la naissance de MillerCoors aux États-Unis en 2008, des acquisitions en Europe centrale et en Europe de l’Est en 2012, l’intégration de MillerCoors à Molson Coors et l’acquisition du portefeuille international de marques Miller en 2016.

« J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur ces grandes marques aux côtés de nombreux collègues inspirants depuis mon arrivée à Molson Coors, affirme Mark Hunter. Je me considère chanceux d’avoir été président et chef de la direction de Molson Coors, mais j’ai aussi très hâte de commencer le prochain chapitre de ma vie. Je compte retourner au Royaume-Uni et passer plus de temps avec ma femme, Fiona, et nos deux enfants. Je ne cesserai jamais d’agir comme ambassadeur de la marque et défenseur de l’entreprise. Je serai là pour soutenir Gavin tout au long de la transition. Ayant collaboré étroitement avec lui durant plusieurs années, je sais que sa vivacité d’esprit, sa passion pour l’entreprise et sa force de caractère feront de lui un dirigeant exceptionnel. »

Gavin Hattersley, 56 ans, est président et chef de la direction de MillerCoors, la division américaine de Molson Coors, depuis septembre 2015. Il était chef de la direction par intérim de MillerCoors depuis juillet 2015. De juin 2012 à septembre 2015, M. Hattersley a été chef mondial de la direction, Finances. De juillet 2008 à juin 2012, il a été vice-président directeur et chef de la direction, Finances à MillerCoors. Il a également occupé le poste de premier vice-président des finances de Miller Brewing Company d’octobre 2002 à juillet 2008. Il s’est joint à Miller après avoir quitté SAB Limited, à Johannesburg, en Afrique du Sud, où il a occupé plusieurs postes de gestion financière avant de devenir le chef de la direction financière en 1999. M. Hattersley est titulaire d’un baccalauréat et d’un baccalauréat spécialisé en sciences comptables de l’Université d’Afrique du Sud.

« C’est un honneur et un privilège pour moi de reprendre les rênes de l’entreprise et de remplacer Mark. Il a été un excellent dirigeant, chef, ami et mentor. Il a mené notre entreprise avec brio à travers de grands changements et je ne le remercierai jamais assez pour tout ce qu’il a fait, a déclaré M. Hattersley. Notre entreprise, nos marques et nos gens me tiennent profondément à cœur. Je m’engage à travailler fort et à être empathique, mais surtout, à faire le nécessaire pour maximiser le potentiel de notre entreprise pour créer de la valeur pour nos actionnaires. »

« Les familles Molson et Coors évoluent dans l’industrie depuis plusieurs générations, et nous tirons une grande fierté dans la qualité de nos bières, la solidité de nos marques, la contribution de nos employés et notre engagement envers les collectivités, affirme Pete Coors, vice-président du conseil d’administration. Mark était un conseiller de confiance, un bon ami et un dirigeant extraordinaire. Les familles Molson et Coors lui sont extrêmement reconnaissantes pour sa contribution des 30 dernières années. Nous sommes également très heureux d’accueillir Gavin en tant que président et chef de la direction. Tous les membres du conseil d’administration, moi y compris, ont hâte de travailler avec lui et seront là pour l’appuyer. »

Dans un autre communiqué publié aujourd’hui, l’entreprise a dévoilé ses résultats du deuxième trimestre de 2019.

À propos de Molson Coors

Molson Coors définit l’excellence en matière de brassage depuis plus de deux siècles. Un des principaux brasseurs en importance au monde, Molson Coors s’efforce d’offrir des marques exceptionnelles qui comblent les amateurs de bière à l’échelle internationale. Peu importe qu’il s’agisse de la Coors Light, de la Coors Banquet, de la Miller Lite, de la Molson Canadian, de la Carling, de la Staropramen ou de la Sharp’s Doom Bar, ou encore de la Leinenkugel’s Summer Shandy, de la Blue Moon Belgian White, de la Hop Valley, de la Creemore Springs ou de la Crispin Cider, Molson Coors propose un éventail de marques qui sauront plaire à tous les amateurs de bière.

Molson Coors exerce ses activités par l’entremise de Molson Coors Canada, de MillerCoors aux États-Unis, de Molson Coors Europe et de Molson Coors International. La Société s’engage non seulement à brasser des bières exceptionnelles, mais également à mener ses affaires dans le respect de ses employés, de ses collectivités et de ses consommateurs. Pour y parvenir, elle doit d’abord et avant tout privilégier la durabilité et agir de façon responsable. Molson Coors s’engage à laisser une empreinte positive pour ses consommateurs, ses employés, ses collectivités et l’environnement, comme en témoignent l’initiative Notre empreinte et nos objectifs pour 2025 en matière de durabilité. Pour de plus amples renseignements sur Molson Coors Brewing Company, visitez le site Web de la Société à l’adresse molsoncoors.com ou ourbeerprint.com, ou encore à l’adresse @MolsonCoors sur Twitter.

À propos de Molson Coors Canada Inc.

Molson Coors Canada Inc. (« MCCI ») est une filiale de Molson Coors Brewing Company. Les actions échangeables de catégorie A et de catégorie B de MCCI sont assorties en grande partie des mêmes droits économiques et de vote que les catégories d’actions ordinaires respectives de MCBC, comme il est décrit dans la circulaire de sollicitation de procurations annuelle de MCBC et dans le rapport sur formulaire 10-K déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Le porteur fiduciaire de l’action spéciale comportant droit de vote de catégorie A et de l’action spéciale comportant droit de vote de catégorie B a le droit d’exprimer un nombre de voix correspondant au nombre d’actions échangeables de catégorie A et d’actions échangeables de catégorie B alors en circulation, respectivement.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières aux États-Unis. En règle générale, des termes comme « croire », « prévoir », « avoir l’intention de », « estimer », « s’attendre à », « projeter », « perspectives » et autres expressions similaires, ainsi que l’utilisation du futur, désignent des déclarations prospectives qui n’ont habituellement pas de portée historique. Les déclarations qui ont trait aux projections visant notre performance financière future, notre croissance prévue et les tendances liées à nos activités, ainsi que les autres descriptions se rapportant à des événements ou circonstances futurs constituent des déclarations prospectives. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses sur lesquelles ces déclarations prospectives sont fondées sont raisonnables, elle ne peut garantir d’aucune façon leur exactitude. Certains facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent de façon significative de l’expérience historique et des prévisions et attentes de la Société sont présentés dans les documents de la Société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Ces facteurs comprennent notamment l’incidence de l’intensification de la concurrence découlant des regroupements de brasseries; la concurrence au chapitre des prix et les pressions sur les prix; la santé de l’industrie brassicole et de nos marques dans nos marchés; la conjoncture économique dans nos marchés; les pertes de valeur additionnelles; notre capacité à assurer le maintien des ententes conclues avec les fabricants et les distributeurs; les modifications apportées à notre chaîne d’approvisionnement; la disponibilité des matériaux d’emballage ou la hausse du coût de ces matériaux; la réussite de nos coentreprises; les risques liés à nos activités dans les marchés en développement et les marchés émergents; les modifications apportées aux exigences prévues par la loi et par les règlements, y compris la réglementation des systèmes de distribution; les fluctuations des taux de change; la hausse du coût des marchandises que nous utilisons dans le cadre de nos activités; l’incidence des changements climatiques ainsi que la disponibilité et la qualité de l’eau; la perte ou la fermeture d’une brasserie principale ou d’une autre installation clé; notre capacité à mettre en œuvre nos initiatives stratégiques, y compris la mise en œuvre et la réalisation des réductions de coûts; notre capacité à intégrer avec succès les entreprises nouvellement acquises; notre capacité de réaliser les économies d’impôt, l’accroissement des résultats ainsi que les réductions et les synergies de coûts prévus liés à notre acquisition de MillerCoors; les coûts liés aux régimes de retraite et aux avantages complémentaires de retraite; le non‑respect des clauses restrictives ou la détérioration de nos notations de crédit; notre capacité à maintenir de bonnes relations de travail; notre capacité à maintenir l’image de nos marques, notre réputation et la qualité de nos produits; les autres risques dont il est fait état dans nos documents déposés auprès de la SEC, y compris notre plus récent rapport annuel sur formulaire 10-K et nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q. Toutes les déclarations prospectives que contient le présent communiqué de presse sont présentées expressément sous réserve des présentes mises en garde et par renvoi aux hypothèses sous‑jacentes. Le lecteur ne doit pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne valent que pour la date à laquelle elles sont faites. La Société ne s’engage pas à publier une mise à jour des déclarations prospectives, que ce soit par suite d’informations nouvelles ou d’événements subséquents, ou autrement.

