Molson Coors : présente ses résultats pour le deuxième trimestre de 2018

Increase

(Decrease) Foreign

Exchange

Impact ($) Constant

Currency

% Increase

(Decrease) Net Sales $ 3,085.2 $ 3,091.3 (0.2 )% $ 53.5 (1.9 )% U.S. GAAP Net income (loss)(1) $ 424.1 $ 329.9 28.6 % Per diluted share $ 1.96 $ 1.52 28.9 % Underlying (Non-GAAP) Net income (loss)(2) $ 406.1 $ 367.1 10.6 % Per diluted share $ 1.88 $ 1.70 10.6 % Underlying EBITDA (Non-GAAP)(2) $ 783.3 $ 804.2 (2.6 )% $ 9.7 (3.8 )% Six Months Ended ($ in millions, except per share data) (Unaudited) June 30, 2018 June 30, 2017 Reported

% Increase

(Decrease) Foreign

Exchange

Impact ($) Constant

Currency %

Increase

(Decrease) Net Sales $ 5,416.7 $ 5,540.0 (2.2 )% $ 111.6 (4.2 )% U.S. GAAP Net income (loss)(1) $ 702.2 $ 538.4 30.4 % Per diluted share $ 3.24 $ 2.49 30.1 % Underlying (Non-GAAP) Net income (loss)(2) $ 510.4 $ 539.3 (5.4 )% Per diluted share $ 2.36 $ 2.49 (5.2 )% Underlying EBITDA (Non-GAAP)(2) $ 1,209.3 $ 1,327.0 (8.9 )% $ 15.8 (10.1 )% (1) Net income (loss) attributable to MCBC. (2) See Appendix for definitions and reconciliations of non-GAAP financial measures. Principaux résultats trimestriels (par rapport aux résultats du deuxième trimestre de 2017) Chiffre d’affaires net : 3,1 milliards de dollars, en baisse de 0,2 pour cent, résultat qui tient à la diminution du volume financier et à l’adoption d’une nouvelle norme concernant la comptabilisation des produits (se reporter à l’Annexe présentée dans la version anglaise de ce communiqué). Ces facteurs ont été neutralisés en grande partie par l’établissement à l’échelle mondiale de prix positifs ainsi que par les fluctuations favorables des taux de change. Le chiffre d’affaires net en devises constantes a diminué de 1,9 pour cent.

3,1 milliards de dollars, en baisse de 0,2 pour cent, résultat qui tient à la diminution du volume financier et à l’adoption d’une nouvelle norme concernant la comptabilisation des produits (se reporter à l’Annexe présentée dans la version anglaise de ce communiqué). Ces facteurs ont été neutralisés en grande partie par l’établissement à l’échelle mondiale de prix positifs ainsi que par les fluctuations favorables des taux de change. Le chiffre d’affaires net en devises constantes a diminué de 1,9 pour cent. Chiffre d’affaires net par hectolitre : 111,20 $ sur la base du volume financier déclaré, en hausse de 1,9 pour cent. Le chiffre d’affaires net par hectolitre sur la base du volume lié aux marques (1) en devises constantes a diminué de 0,3 pour cent, en raison de l’adoption d’une nouvelle norme comptable concernant la comptabilisation des produits, facteur neutralisé en partie par l’établissement à l’échelle mondiale de prix nets positifs, ainsi que par une composition favorable dans les secteurs Europe et International.

111,20 $ sur la base du volume financier déclaré, en hausse de 1,9 pour cent. en devises constantes a diminué de 0,3 pour cent, en raison de l’adoption d’une nouvelle norme comptable concernant la comptabilisation des produits, facteur neutralisé en partie par l’établissement à l’échelle mondiale de prix nets positifs, ainsi que par une composition favorable dans les secteurs Europe et International. Volume : Volume lié aux marques à l’échelle mondiale de 25,7 millions d’hectolitres, en baisse de 2,4 pour cent, ce qui tient aux réductions enregistrées dans les secteurs États-Unis et Canada, facteur neutralisé en partie par la croissance enregistrée dans les secteurs Europe et International. Le volume financier s’est établi à 27,7 millions d’hectolitres, en baisse de 2,1 pour cent, et il a été touché de façon défavorable par la diminution des volumes liés aux marques et des ententes de brassage. Le volume lié aux marques prioritaires mondiales a diminué de 4,0 pour cent.

Volume lié aux marques à l’échelle mondiale de 25,7 millions d’hectolitres, en baisse de 2,4 pour cent, ce qui tient aux réductions enregistrées dans les secteurs États-Unis et Canada, facteur neutralisé en partie par la croissance enregistrée dans les secteurs Europe et International. Le volume financier s’est établi à 27,7 millions d’hectolitres, en baisse de 2,1 pour cent, et il a été touché de façon défavorable par la diminution des volumes liés aux marques et des ententes de brassage. Le volume lié aux marques prioritaires mondiales a diminué de 4,0 pour cent. Le bénéfice net attribuable à MCBC, selon les PCGR des États-Unis , a augmenté de 28,6 pour cent, en raison des profits latents évalués à la valeur de marché liés à nos positions sur les marchés des marchandises (par rapport à des pertes à l’exercice précédent), des réductions de coûts, de la diminution de la charge d’impôt sur le résultat, de la réduction des charges d’intérêts et de l’établissement de prix nets positifs, facteurs neutralisés en partie par une diminution du volume financier, par la hausse des coûts des intrants et par l’adoption d’une nouvelle norme comptable concernant la comptabilisation des produits.

attribuable à MCBC, , a augmenté de 28,6 pour cent, en raison des profits latents évalués à la valeur de marché liés à nos positions sur les marchés des marchandises (par rapport à des pertes à l’exercice précédent), des réductions de coûts, de la diminution de la charge d’impôt sur le résultat, de la réduction des charges d’intérêts et de l’établissement de prix nets positifs, facteurs neutralisés en partie par une diminution du volume financier, par la hausse des coûts des intrants et par l’adoption d’une nouvelle norme comptable concernant la comptabilisation des produits. Le bénéfice net sous-jacent a augmenté de 10,6 pour cent, en raison des réductions de coûts, de la diminution de la charge d’impôt sur le résultat, de la baisse des charges d’intérêts et de l’établissement de prix nets positifs, facteurs neutralisés en partie par la réduction du volume financier, par la hausse des coûts et par l’adoption d’une nouvelle norme comptable concernant la comptabilisation des produits.

a augmenté de 10,6 pour cent, en raison des réductions de coûts, de la diminution de la charge d’impôt sur le résultat, de la baisse des charges d’intérêts et de l’établissement de prix nets positifs, facteurs neutralisés en partie par la réduction du volume financier, par la hausse des coûts et par l’adoption d’une nouvelle norme comptable concernant la comptabilisation des produits. BAIIA sous-jacent : En baisse de 2,6 pour cent sur la base du bénéfice déclaré, et en baisse de 3,8 pour cent en devises constantes, en raison de la réduction du volume financier, de la hausse des coûts des intrants et de l’incidence de l’adoption d’une nouvelle norme comptable concernant la comptabilisation des produits, facteurs neutralisés en partie par l’établissement à l’échelle mondiale de prix nets positifs, par les réductions de coûts et par la baisse des frais de commercialisation.

En baisse de 2,6 pour cent sur la base du bénéfice déclaré, et en baisse de 3,8 pour cent en devises constantes, en raison de la réduction du volume financier, de la hausse des coûts des intrants et de l’incidence de l’adoption d’une nouvelle norme comptable concernant la comptabilisation des produits, facteurs neutralisés en partie par l’établissement à l’échelle mondiale de prix nets positifs, par les réductions de coûts et par la baisse des frais de commercialisation. Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, selon les PCGR des États-Unis : Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation se sont établis à environ 1,3 milliard de dollars au premier semestre de 2018, en hausse de 479,3 millions de dollars, ce qui tient au paiement en trésorerie de 328 millions de dollars reçu en janvier 2018 relativement à la réception d’un ajustement du prix d’achat lié à notre acquisition des activités de Miller International, ainsi qu’à l’amélioration du fonds de roulement et à la réduction des paiements en trésorerie aux fins des cotisations aux régimes de retraite ainsi que des paiements d’intérêts en espèces.

Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation se sont établis à environ 1,3 milliard de dollars au premier semestre de 2018, en hausse de 479,3 millions de dollars, ce qui tient au paiement en trésorerie de 328 millions de dollars reçu en janvier 2018 relativement à la réception d’un ajustement du prix d’achat lié à notre acquisition des activités de Miller International, ainsi qu’à l’amélioration du fonds de roulement et à la réduction des paiements en trésorerie aux fins des cotisations aux régimes de retraite ainsi que des paiements d’intérêts en espèces. Flux de trésorerie disponibles sous-jacents : Entrées de trésorerie de 659,8 millions de dollars, résultat qui représente une augmentation de 73,1 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent et qui tient à l’amélioration du fonds de roulement et à la réduction des paiements en trésorerie aux fins des cotisations aux régimes de retraite ainsi que des paiements d’intérêts en espèces.

Entrées de trésorerie de 659,8 millions de dollars, résultat qui représente une augmentation de 73,1 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent et qui tient à l’amélioration du fonds de roulement et à la réduction des paiements en trésorerie aux fins des cotisations aux régimes de retraite ainsi que des paiements d’intérêts en espèces. Dette : Le total de la dette à la fin du deuxième trimestre de 2018 s’élevait à 10,9 milliards de dollars, et la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 792,9 millions de dollars, ce qui se traduit par une dette nette de 10,1 milliards de dollars. (1) Chiffre d’affaires net par hectolitre sur la base du volume lié aux marques : Avec prise d’effet au premier trimestre de 2018, nous avons révisé notre analyse de la performance au chapitre du chiffre d’affaires net par hectolitre afin qu’il soit présenté sur la base du volume lié aux marques; par conséquent, en ce qui concerne tous les calculs de résultats par hectolitre, le dénominateur inclut les volumes liés aux marques détenues et gérées activement, ainsi que les volumes liés aux marques donnant lieu à des redevances, et le numérateur tient compte de l’incidence financière de ces ventes, sauf indication contraire. Se reporter à l’Annexe présentée dans la version anglaise de ce communiqué pour les définitions. Business Review - Second Quarter 2018 Net Sales ($ in millions) (Unaudited) Three Months Ended June 30, 2018 June 30, 2017 Reported

% Increase

(Decrease) Foreign

Exchange

Impact ($) Constant

Currency %

Increase

(Decrease) United States $ 2,072.5 $ 2,138.9 (3.1 )% $ — (3.1 )% Canada 397.4 407.6 (2.5 )% 15.3 (6.3 )% Europe 586.1 524.7 11.7 % 38.8 4.3 % International 67.9 65.1 4.3 % (0.5 ) 5.1 % Corporate 0.3 0.3 — % — — % Eliminations(1) (39.0 ) (45.3 ) 13.9 % (0.1 ) 14.1 % Consolidated $ 3,085.2 $ 3,091.3 (0.2 )% $ 53.5 (1.9 )% (1) Reflects intercompany sales that are eliminated in consolidated totals. Pretax Income (U.S. GAAP) ($ in millions) (Unaudited) Three Months Ended June 30, 2018 June 30, 2017 Reported

% Increase

(Decrease) Foreign

Exchange

Impact ($) Constant

Currency %

Increase

(Decrease) United States $ 445.5 $ 486.5 (8.4 )% $ (0.5 ) (8.3 )% Canada 61.3 69.7 (12.1 )% 1.3 (13.9 )% Europe 86.8 69.9 24.2 % 3.7 18.9 % International 1.3 (7.7 ) N/M (0.1 ) N/M Corporate (71.9 ) (158.2 ) 54.6 % 1.3 53.7 % Consolidated $ 523.0 $ 460.2 13.6 % $ 5.7 12.4 % N/M = Not meaningful Underlying EBITDA (Non-GAAP)(1) ($ in millions) (Unaudited) Three Months Ended June 30, 2018 June 30, 2017 Reported

% Increase

(Decrease) Foreign

Exchange

Impact ($) Constant

Currency %

Increase

(Decrease) United States $ 576.3 $ 621.2 (7.2 )% $ (0.5 ) (7.1 )% Canada 96.2 101.4 (5.1 )% 2.7 (7.8 )% Europe 135.8 114.9 18.2 % 7.4 11.7 % International 6.5 (0.9 ) N/M (0.3 ) N/M Corporate (31.5 ) (32.4 ) 2.8 % 0.4 1.5 % Consolidated $ 783.3 $ 804.2 (2.6 )% $ 9.7 (3.8 )% N/M = Not meaningful (1) See Appendix for definitions and reconciliations of non-GAAP financial measures. Examen des secteurs d’exploitation – Deuxième trimestre de 2018 Secteur États-Unis Volume : Le volume lié aux marques aux États-Unis a subi une baisse de 4,8 pour cent pour le trimestre, en raison principalement de la réduction des volumes du secteur des bières légères de marques de qualité supérieure. Les ventes aux grossistes, compte non tenu des volumes liés aux ententes de brassage, ont reculé de 3,6 pour cent.

Le volume lié aux marques aux États-Unis a subi une baisse de 4,8 pour cent pour le trimestre, en raison principalement de la réduction des volumes du secteur des bières légères de marques de qualité supérieure. Les ventes aux grossistes, compte non tenu des volumes liés aux ententes de brassage, ont reculé de 3,6 pour cent. Produits : Le chiffre d’affaires net par hectolitre (sur la base du volume lié aux marques), qui ne tient pas compte des ententes de brassage ni des ventes effectuées par des distributeurs détenus par l’entreprise, s’est accru de 0,9 pour cent. En excluant l’incidence de 12,1 millions de dollars d’une nouvelle norme comptable concernant la comptabilisation des produits, le chiffre d’affaires net par hectolitre (sur la base du volume lié aux marques) a augmenté de 1,6 pour cent, en raison essentiellement de l’établissement de prix nets plus élevés, facteur neutralisé en partie par une composition défavorable des ventes.

Le chiffre d’affaires net par hectolitre (sur la base du volume lié aux marques), qui ne tient pas compte des ententes de brassage ni des ventes effectuées par des distributeurs détenus par l’entreprise, s’est accru de 0,9 pour cent. En excluant l’incidence de 12,1 millions de dollars d’une nouvelle norme comptable concernant la comptabilisation des produits, le chiffre d’affaires net par hectolitre (sur la base du volume lié aux marques) a augmenté de 1,6 pour cent, en raison essentiellement de l’établissement de prix nets plus élevés, facteur neutralisé en partie par une composition défavorable des ventes. Le coût des produits vendus par hectolitre a augmenté de 5,5 pour cent, résultat qui tient à la hausse des frais de transport et des prix du carburant, à l’accroissement des prix de l’aluminium, de même qu’à l’effet de levier négatif lié aux volumes, facteurs neutralisés en partie par les réductions de coûts.

a augmenté de 5,5 pour cent, résultat qui tient à la hausse des frais de transport et des prix du carburant, à l’accroissement des prix de l’aluminium, de même qu’à l’effet de levier négatif lié aux volumes, facteurs neutralisés en partie par les réductions de coûts. Les frais de commercialisation, généraux et d’administration ont reculé de 5,2 pour cent, résultat attribuable à l’optimisation et à l’amélioration des dépenses, ainsi qu’à la diminution des charges liées à l’effectif.

ont reculé de 5,2 pour cent, résultat attribuable à l’optimisation et à l’amélioration des dépenses, ainsi qu’à la diminution des charges liées à l’effectif. Le bénéfice avant impôt du secteur États-Unis, selon les PCGR des États-Unis, s’est établi à 445,5 millions de dollars, en baisse de 8,4 pour cent, résultat qui tient essentiellement à la hausse du coût des produits vendus, particulièrement en ce qui a trait aux prix de l’aluminium et aux frais de transport, à la réduction des volumes, à une composition défavorable des ventes, à l’incidence défavorable d’une nouvelle norme comptable concernant la comptabilisation des produits et à la hausse de la dotation aux amortissements, facteurs neutralisés en partie par l’établissement de prix nets plus élevés et par la diminution des frais de commercialisation, généraux et d’administration.

selon les PCGR des États-Unis, s’est établi à 445,5 millions de dollars, en baisse de 8,4 pour cent, résultat qui tient essentiellement à la hausse du coût des produits vendus, particulièrement en ce qui a trait aux prix de l’aluminium et aux frais de transport, à la réduction des volumes, à une composition défavorable des ventes, à l’incidence défavorable d’une nouvelle norme comptable concernant la comptabilisation des produits et à la hausse de la dotation aux amortissements, facteurs neutralisés en partie par l’établissement de prix nets plus élevés et par la diminution des frais de commercialisation, généraux et d’administration. Le BAIIA sous-jacent du secteur États-Unis s’est établi à 576,3 millions de dollars, en baisse de 7,2 pour cent, en raison de la hausse du coût des produits vendus, particulièrement en ce qui a trait aux prix de l’aluminium et aux frais de transport, à la réduction des volumes, à la composition défavorable des ventes, et à l’incidence défavorable d’une nouvelle norme comptable concernant la comptabilisation des produits, facteurs neutralisés en partie par l’établissement de prix nets plus élevés et par la diminution des frais de commercialisation, généraux et d’administration. Secteur Canada Volume : Le volume lié aux marques du secteur Canada a diminué de 2,4 pour cent au deuxième trimestre, en raison des défis au chapitre des volumes avec lesquels nous avons composé en Ontario et dans l’ouest du pays, ainsi que de la baisse des volumes du secteur des bières légères de marques de qualité supérieure, facteurs neutralisés en partie par la croissance enregistrée dans le segment des bières à faibles prix. Le volume financier a diminué de 2,3 pour cent, en raison principalement de la baisse du volume lié aux marques.

Le volume lié aux marques du secteur Canada a diminué de 2,4 pour cent au deuxième trimestre, en raison des défis au chapitre des volumes avec lesquels nous avons composé en Ontario et dans l’ouest du pays, ainsi que de la baisse des volumes du secteur des bières légères de marques de qualité supérieure, facteurs neutralisés en partie par la croissance enregistrée dans le segment des bières à faibles prix. Le volume financier a diminué de 2,3 pour cent, en raison principalement de la baisse du volume lié aux marques. Produits : Le chiffre d’affaires net par hectolitre (sur la base du volume lié aux marques) a diminué de 4,5 pour cent en monnaie locale, en raison de l’adoption d’une nouvelle norme comptable concernant la comptabilisation des produits, laquelle a entraîné une réduction d’environ 12 millions de dollars du chiffre d’affaires net ce trimestre. En excluant l’incidence de cette nouvelle norme comptable, le chiffre d’affaires net par hectolitre (sur la base du volume lié aux marques) aurait diminué de 1,4 pour cent en monnaie locale, en raison d’une composition défavorable des marques, facteur neutralisé en partie par l’établissement de prix nets plus élevés.

Le chiffre d’affaires net par hectolitre (sur la base du volume lié aux marques) a diminué de 4,5 pour cent en monnaie locale, en raison de l’adoption d’une nouvelle norme comptable concernant la comptabilisation des produits, laquelle a entraîné une réduction d’environ 12 millions de dollars du chiffre d’affaires net ce trimestre. En excluant l’incidence de cette nouvelle norme comptable, le chiffre d’affaires net par hectolitre (sur la base du volume lié aux marques) aurait diminué de 1,4 pour cent en monnaie locale, en raison d’une composition défavorable des marques, facteur neutralisé en partie par l’établissement de prix nets plus élevés. Le coût des produits vendus par hectolitre a diminué de 0,7 pour cent en monnaie locale, résultat attribuable aux réductions de coûts et à certaines économies non récurrentes au chapitre de la distribution, facteurs neutralisés en partie par l’effet de levier négatif lié aux volumes, par une composition défavorable et par la hausse des coûts des intrants.

par hectolitre a diminué de 0,7 pour cent en monnaie locale, résultat attribuable aux réductions de coûts et à certaines économies non récurrentes au chapitre de la distribution, facteurs neutralisés en partie par l’effet de levier négatif lié aux volumes, par une composition défavorable et par la hausse des coûts des intrants. Les frais de commercialisation, généraux et d’administration ont diminué de 13,8 pour cent en monnaie locale, en raison de l’incidence favorable d’environ 10 millions de dollars d’une nouvelle norme comptable concernant la comptabilisation des produits, ainsi que des avantages découlant du moment auquel les produits sont comptabilisés et de la réduction générale des investissements dans les marques.

ont diminué de 13,8 pour cent en monnaie locale, en raison de l’incidence favorable d’environ 10 millions de dollars d’une nouvelle norme comptable concernant la comptabilisation des produits, ainsi que des avantages découlant du moment auquel les produits sont comptabilisés et de la réduction générale des investissements dans les marques. Le secteur Canada a comptabilisé un bénéfice avant impôt , selon les PCGR des États-Unis, de 61,3 millions de dollars, en baisse de 12,1 pour cent par rapport à l’exercice précédent, résultat qui tient à une composition défavorable des ventes et à la réduction des volumes, ainsi qu’à l’incidence défavorable de l’adoption d’une nouvelle norme comptable concernant la comptabilisation des produits, facteurs neutralisés en partie par la réduction des investissements au chapitre de la commercialisation.

a comptabilisé , selon les PCGR des États-Unis, de 61,3 millions de dollars, en baisse de 12,1 pour cent par rapport à l’exercice précédent, résultat qui tient à une composition défavorable des ventes et à la réduction des volumes, ainsi qu’à l’incidence défavorable de l’adoption d’une nouvelle norme comptable concernant la comptabilisation des produits, facteurs neutralisés en partie par la réduction des investissements au chapitre de la commercialisation. Le BAIIA sous-jacent du secteur Canada s’est établi à 96,2 millions de dollars ce trimestre, en baisse de 7,8 pour cent, résultat qui tient aux mêmes facteurs que ceux ayant influé sur les résultats selon les PCGR des États-Unis. Secteur Europe Volume : Le volume lié aux marques du secteur Europe a augmenté de 2,9 pour cent au deuxième trimestre, par rapport à l’exercice précédent, en raison du rendement des marques de spécialité et des marques populaires régionales, ainsi que de la consommation de bière durant la Coupe mondiale. Le volume financier du secteur Europe a augmenté de 3,0 pour cent.

Le volume lié aux marques du secteur Europe a augmenté de 2,9 pour cent au deuxième trimestre, par rapport à l’exercice précédent, en raison du rendement des marques de spécialité et des marques populaires régionales, ainsi que de la consommation de bière durant la Coupe mondiale. Le volume financier du secteur Europe a augmenté de 3,0 pour cent. Produits : Les ventes nettes par hectolitre du secteur Europe (sur la base du volume lié aux marques) ont augmenté de 1,5 pour cent en monnaie locale, résultat qui s’explique essentiellement par une composition favorable des ventes et par l’établissement de prix positifs. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par l’incidence de l’adoption de lignes directrices révisées récemment visant les taxes d’accise dans l’un de nos marchés en Europe, ainsi que par l’accroissement de nos investissements liés à notre approche visant à être le premier choix effectués au cours de l’exercice considéré.

: Les ventes nettes par hectolitre du secteur Europe (sur la base du volume lié aux marques) ont augmenté de 1,5 pour cent en monnaie locale, résultat qui s’explique essentiellement par une composition favorable des ventes et par l’établissement de prix positifs. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par l’incidence de l’adoption de lignes directrices révisées récemment visant les taxes d’accise dans l’un de nos marchés en Europe, ainsi que par l’accroissement de nos investissements liés à notre approche visant à être le premier choix effectués au cours de l’exercice considéré. Le coût des produits vendus par hectolitre a augmenté de 1,5 pour cent en monnaie locale, en raison principalement de la place accrue occupée par les marques et les régions auxquelles des coûts plus élevés sont associés, de la hausse des coûts des intrants et de l’accroissement des coûts logistiques.

par hectolitre a augmenté de 1,5 pour cent en monnaie locale, en raison principalement de la place accrue occupée par les marques et les régions auxquelles des coûts plus élevés sont associés, de la hausse des coûts des intrants et de l’accroissement des coûts logistiques. Les frais de commercialisation, généraux et d’administration ont diminué de 3,5 pour cent en monnaie locale, en raison de l’efficience au chapitre des dépenses et du calendrier des investissements dans les marques, de l’incidence de l’adoption d’une nouvelle norme comptable concernant la comptabilisation des produits, et de l’avantage découlant de la reprise partielle d’une provision pour créances douteuses, facteurs neutralisés en partie par la prise en compte des investissements liés à la marque Aspall.

ont diminué de 3,5 pour cent en monnaie locale, en raison de l’efficience au chapitre des dépenses et du calendrier des investissements dans les marques, de l’incidence de l’adoption d’une nouvelle norme comptable concernant la comptabilisation des produits, et de l’avantage découlant de la reprise partielle d’une provision pour créances douteuses, facteurs neutralisés en partie par la prise en compte des investissements liés à la marque Aspall. Le secteur Europe a comptabilisé un bénéfice avant impôt , selon les PCGR des États-Unis, de 86,8 millions de dollars, soit une hausse de 24,2 pour cent attribuable à l’incidence favorable de la marge brute, à la diminution des investissements au chapitre de la commercialisation, à la reprise partielle d’une provision pour créances douteuses, à la prise en compte des activités liées au cidre de marque Aspall, ainsi qu’aux fluctuations favorables des taux de change. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par l’adoption de nouvelles lignes directrices révisées récemment et visant les taxes d’accise dans l’un de nos marchés en Europe, ainsi que par les investissements liés à notre approche visant à être le premier choix.

a comptabilisé , selon les PCGR des États-Unis, de 86,8 millions de dollars, soit une hausse de 24,2 pour cent attribuable à l’incidence favorable de la marge brute, à la diminution des investissements au chapitre de la commercialisation, à la reprise partielle d’une provision pour créances douteuses, à la prise en compte des activités liées au cidre de marque Aspall, ainsi qu’aux fluctuations favorables des taux de change. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par l’adoption de nouvelles lignes directrices révisées récemment et visant les taxes d’accise dans l’un de nos marchés en Europe, ainsi que par les investissements liés à notre approche visant à être le premier choix. Le BAIIA sous-jacent du secteur Europe s’est établi à 135,8 millions de dollars, en hausse de 11,7 pour cent en devises constantes, en raison des mêmes facteurs que ceux ayant influé sur les résultats selon les PCGR des États-Unis. Secteur International Volume : Le volume lié aux marques du secteur International a augmenté de 0,6 pour cent au deuxième trimestre, en raison de la croissance interne enregistrée dans plusieurs de nos marchés cibles, facteur neutralisé en partie par la résiliation du contrat lié à Modelo au Japon.

Le volume lié aux marques du secteur International a augmenté de 0,6 pour cent au deuxième trimestre, en raison de la croissance interne enregistrée dans plusieurs de nos marchés cibles, facteur neutralisé en partie par la résiliation du contrat lié à Modelo au Japon. Produits : Le chiffre d’affaires net par hectolitre (sur la base du volume lié aux marques) a augmenté de 3,8 pour cent, en raison de l’établissement de prix nets positifs et d’une composition favorable des ventes.

Le chiffre d’affaires net par hectolitre (sur la base du volume lié aux marques) a augmenté de 3,8 pour cent, en raison de l’établissement de prix nets positifs et d’une composition favorable des ventes. Le coût des produits vendus par hectolitre a diminué de 6,9 pour cent, résultat qui s’explique par un changement dans la composition des ventes.

par hectolitre a diminué de 6,9 pour cent, résultat qui s’explique par un changement dans la composition des ventes. Les frais de commercialisation, généraux et d’administration ont diminué de 16,6 pour cent, en raison de la baisse des investissements au chapitre de la commercialisation et des coûts d’intégration.

ont diminué de 16,6 pour cent, en raison de la baisse des investissements au chapitre de la commercialisation et des coûts d’intégration. Le secteur International a comptabilisé un bénéfice avant impôt , selon les PCGR des États-Unis, de 1,3 million de dollars, comparativement à une perte de 7,7 millions de dollars à l’exercice précédent, en raison de l’établissement de prix nets positifs, d’une composition favorable des ventes et de la baisse des frais de commercialisation et des charges liées à l’intégration, facteurs neutralisés en partie par la résiliation du contrat lié aux marques Modelo au Japon.

a comptabilisé , selon les PCGR des États-Unis, de 1,3 million de dollars, comparativement à une perte de 7,7 millions de dollars à l’exercice précédent, en raison de l’établissement de prix nets positifs, d’une composition favorable des ventes et de la baisse des frais de commercialisation et des charges liées à l’intégration, facteurs neutralisés en partie par la résiliation du contrat lié aux marques Modelo au Japon. Le BAIIA sous-jacent du secteur International s’est établi à 6,5 millions de dollars au deuxième trimestre, comparativement à une perte de 0,9 million de dollars à l’exercice précédent, résultat qui tient à l’établissement de prix nets positifs, à une composition favorable des ventes et à la réduction des frais de commercialisation, facteurs neutralisés en partie par la résiliation du contrat lié aux marques Modelo au Japon. Secteur corporatif Le secteur corporatif a comptabilisé une perte avant impôt , selon les PCGR des États-Unis, de 71,9 millions de dollars au deuxième trimestre, comparativement à une perte de 158,2 millions de dollars à l’exercice précédent, en raison des profits latents évalués à la valeur de marché liés aux swaps de marchandises, principalement en ce qui concerne nos positions liées aux prix de l’aluminium, par rapport à des pertes à l’exercice précédent, ainsi que de la diminution des charges d’intérêts pour l’exercice considéré.

a comptabilisé une , selon les PCGR des États-Unis, de 71,9 millions de dollars au deuxième trimestre, comparativement à une perte de 158,2 millions de dollars à l’exercice précédent, en raison des profits latents évalués à la valeur de marché liés aux swaps de marchandises, principalement en ce qui concerne nos positions liées aux prix de l’aluminium, par rapport à des pertes à l’exercice précédent, ainsi que de la diminution des charges d’intérêts pour l’exercice considéré. Le BAIIA sous-jacent du secteur corporatif s’est traduit par une perte de 31,5 millions de dollars au deuxième trimestre, comparativement à une perte de 32,4 millions de dollars à l’exercice précédent, en raison essentiellement du moment auquel les frais généraux et d’administration ont été comptabilisés, facteur légèrement neutralisé par les avantages liés aux régimes de retraite et par l’incidence favorable des taux de change. Worldwide Brand and Financial Volume(1) (In millions of hectoliters) (Unaudited) Three Months Ended June 30, 2018 % Change June 30, 2017 Financial Volume(1) 27.745 (2.1 )% 28.340 Contract brewing, wholesaler and non-beer volume (2.277 ) (4.7 )% (2.390 ) Royalty volume 1.057 2.3 % 1.033 Sales-To-Wholesaler to Sales-To-Retail adjustment (0.780 ) 26.4 % (0.617 ) Total Worldwide Brand Volume(1) 25.745 (2.4 )% 26.366 (1) See Appendix for definitions and additional discussion regarding Financial and Worldwide Brand Volume. Autres résultats Taux d’imposition effectif Three Months Ended June 30, 2018 June 30, 2017 U.S. GAAP effective tax rate 18 % 27 % Underlying effective tax rate 17 % 28 % Le taux d’imposition effectif et le taux d’imposition effectif sous-jacent, selon les PCGR des États-Unis, ont diminué de 9 points de pourcentage et de 11 points de pourcentage, respectivement, par rapport à l’exercice précédent, en raison principalement d’une réduction du taux d’imposition fédéral des sociétés aux États-Unis prévu par la loi, lequel a été ramené à 21 pour cent par suite de la réforme fiscale dans ce pays. Éléments inhabituels et autres éléments non liés aux activités de base Les éléments inhabituels et autres éléments non liés aux activités de base suivants ont été exclus des résultats sous-jacents. Se reporter à l’Annexe présentée dans la version anglaise de ce communiqué pour le rapprochement des mesures financières non définies par les PCGR. Au cours du deuxième trimestre de 2018, MCBC a comptabilisé une charge inhabituelle nette de 10,5 millions de dollars, qui tient principalement à des charges au titre de l’abandon d’actifs, y compris l’amortissement accéléré, liées à la fermeture de brasseries.

de 10,5 millions de dollars, qui tient principalement à des charges au titre de l’abandon d’actifs, y compris l’amortissement accéléré, liées à la fermeture de brasseries. De plus, nous avons comptabilisé des avantages nets de 35,4 millions de dollars au titre des autres éléments non liés aux activités de base, qui tiennent principalement aux profits latents évalués à la valeur de marché liés aux couvertures des marchandises, ainsi qu’aux charges liées à l’intégration. Perspectives pour 2018 Sauf indication contraire, les indications suivantes au chapitre de la performance pour l’ensemble de l’exercice 2018 demeurent inchangées par rapport aux objectifs présentés précédemment : Flux de trésorerie disponibles sous-jacents : 1,5 milliard de dollars, plus ou moins 10 pour cent, montant qui exclut un paiement en trésorerie de 328 millions de dollars reçu en janvier 2018 relativement à un ajustement du prix d’achat lié à notre acquisition, en octobre 2016, des activités de Miller International.

1,5 milliard de dollars, plus ou moins 10 pour cent, montant qui exclut un paiement en trésorerie de 328 millions de dollars reçu en janvier 2018 relativement à un ajustement du prix d’achat lié à notre acquisition, en octobre 2016, des activités de Miller International. Mesures liées à la transaction : économies d’impôt en trésorerie d’environ 200 millions de dollars (montant compris dans l’indication liée aux flux de trésorerie disponibles) et amortissement comptable après impôt d’environ 55 millions de dollars.

économies d’impôt en trésorerie d’environ 200 millions de dollars (montant compris dans l’indication liée aux flux de trésorerie disponibles) et amortissement comptable après impôt d’environ 55 millions de dollars. Cotisations en trésorerie aux régimes de retraite : environ 10 millions de dollars.

environ 10 millions de dollars. Dépenses d’investissement : environ 670 millions de dollars, plus ou moins 10 pour cent.

environ 670 millions de dollars, plus ou moins 10 pour cent. Réductions de coûts : environ 210 millions de dollars en 2018, et 600 millions de dollars de 2017 à 2019.

environ 210 millions de dollars en 2018, et 600 millions de dollars de 2017 à 2019. Coût des produits vendus par hectolitre : États-Unis : augmentation à un chiffre moyenne - mis à jour (auparavant, faible augmentation à un chiffre) .

augmentation à un chiffre moyenne - . Secteur Canada : faible augmentation à un chiffre (en monnaie locale).

faible augmentation à un chiffre (en monnaie locale). Secteur Europe : faible augmentation à un chiffre (en monnaie locale).

faible augmentation à un chiffre (en monnaie locale). Secteur International : faible diminution à un chiffre. Frais de commercialisation, généraux et d’administration sous-jacents du secteur corporatif : environ 180 millions de dollars, plus ou moins 10 pour cent.

environ 180 millions de dollars, plus ou moins 10 pour cent. Dotation aux amortissements sous-jacente : environ 850 millions de dollars, comparativement à 792 millions de dollars en 2017, en raison principalement de l’implémentation prévue de systèmes informatiques aux États-Unis.

environ 850 millions de dollars, comparativement à 792 millions de dollars en 2017, en raison principalement de l’implémentation prévue de systèmes informatiques aux États-Unis. Avantages liés aux régimes de retraite : environ 60 millions de dollars.

environ 60 millions de dollars. Charge d’intérêts nette du secteur corporatif : environ 330 millions de dollars, plus ou moins 10 pour cent.

environ 330 millions de dollars, plus ou moins 10 pour cent. Taux d’imposition effectif sous-jacent dans la fourchette de 18 pour cent à 22 pour cent pour 2018, par suite de la réforme fiscale aux États-Unis. Sous réserve des indications définitives supplémentaires du gouvernement des États-Unis concernant l’adoption de la récente réforme fiscale, la Société s’attend, de façon préliminaire, à ce que son taux d’imposition effectif à long terme (après 2018) se situe dans la fourchette de 20 pour cent à 24 pour cent.

dans la fourchette de 18 pour cent à 22 pour cent pour 2018, par suite de la réforme fiscale aux États-Unis. Sous réserve des indications définitives supplémentaires du gouvernement des États-Unis concernant l’adoption de la récente réforme fiscale, la Société s’attend, de façon préliminaire, à ce que son taux d’imposition effectif à long terme (après 2018) se situe dans la fourchette de 20 pour cent à 24 pour cent. Effet de levier négatif et dividende : Nous sommes déterminés à maintenir notre cote de première qualité et nous nous attendons actuellement à ce que le ratio de levier financier soit d’environ 4 fois d’ici la fin de 2018, selon les notations attribuées par les agences de notation. Nous nous attendons à ce que le ratio de levier financier soit d’environ 3,75 fois vers le milieu de 2019. Lorsque nous aurons atteint ce ratio de 3,75 fois, notre conseil prévoit actuellement rétablir un objectif pour le ratio de distribution se situant dans une fourchette de 20 à 25 pour cent du BAIIA sous-jacent sur douze mois, à compter du second semestre de 2019. - nouveau

Nous sommes déterminés à maintenir notre cote de première qualité et nous nous attendons actuellement à ce que le ratio de levier financier soit d’environ 4 fois d’ici la fin de 2018, selon les notations attribuées par les agences de notation. Nous nous attendons à ce que le ratio de levier financier soit d’environ 3,75 fois vers le milieu de 2019. Lorsque nous aurons atteint ce ratio de 3,75 fois, notre conseil prévoit actuellement rétablir un objectif pour le ratio de distribution se situant dans une fourchette de 20 à 25 pour cent du BAIIA sous-jacent sur douze mois, à compter du second semestre de 2019. - Nos résultats de 2018 sont également touchés par l’adoption d’une nouvelle norme concernant la comptabilisation des produits, ainsi que par des lignes directrices ayant entraîné des changements dans la présentation des coûts au titre des régimes de retraite et des autres avantages postérieurs à l’emploi. La nouvelle norme concernant la comptabilisation des produits est entrée en vigueur pour nous au début de 2018, et nous avons choisi d’appliquer la méthode rétrospective modifiée. Par conséquent, les résultats de la période précédente n’ont pas été retraités, et nous continuerons de présenter les résultats selon l’ancienne norme tout au long de 2018 à des fins de comparabilité, comme l’exige la norme. L’adoption de la nouvelle norme, en plus d’apporter des changements relativement au moment où nous comptabilisons les produits d’un trimestre à l’autre, modifie la présentation de nos résultats. À l’heure actuelle, nous nous attendons à ce que l’incidence de ces changements se traduise par une réduction des produits et des frais de commercialisation, généraux et d’administration d’environ 60 millions de dollars à 70 millions de dollars à l’exercice 2018, principalement au sein de notre secteur Canada; la nouvelle norme ne devrait avoir aucune incidence sur le bénéfice net pour l’ensemble de l’exercice. Se reporter à l’Annexe présentée dans la version anglaise de ce communiqué pour des renseignements détaillés sur l’incidence de l’adoption de cette nouvelle norme sur les résultats de 2018.

est entrée en vigueur pour nous au début de 2018, et nous avons choisi d’appliquer la méthode rétrospective modifiée. Par conséquent, les résultats de la période précédente n’ont pas été retraités, et nous continuerons de présenter les résultats selon l’ancienne norme tout au long de 2018 à des fins de comparabilité, comme l’exige la norme. L’adoption de la nouvelle norme, en plus d’apporter des changements relativement au moment où nous comptabilisons les produits d’un trimestre à l’autre, modifie la présentation de nos résultats. À l’heure actuelle, nous nous attendons à ce que l’incidence de ces changements se traduise par une réduction des produits et des frais de commercialisation, généraux et d’administration d’environ 60 millions de dollars à 70 millions de dollars à l’exercice 2018, principalement au sein de notre secteur Canada; la nouvelle norme ne devrait avoir aucune incidence sur le bénéfice net pour l’ensemble de l’exercice. Se reporter à l’Annexe présentée dans la version anglaise de ce communiqué pour des renseignements détaillés sur l’incidence de l’adoption de cette nouvelle norme sur les résultats de 2018. En vertu des nouvelles lignes directrices concernant les régimes de retraite , nous continuons de présenter la composante coût des services rendus du montant net des coûts ou du gain au titre des régimes de retraite et des autres avantages postérieurs à l’emploi dans les résultats d’exploitation de nos secteurs d’exploitation. Toutefois, à compter de 2018, toutes les autres composantes du montant net des coûts ou du gain au titre des régimes de retraite et des autres avantages postérieurs à l’emploi sont présentées dans le secteur corporatif, indépendamment du bénéfice d’exploitation. Les résultats de la période précédente concernant chacun de nos secteurs ainsi que les résultats consolidés ont été retraités de manière rétrospective afin de tenir compte de ce changement, comme l’exigent les lignes directrices; celles-ci ne devraient avoir aucune incidence sur le bénéfice net consolidé. Ce changement de méthode comptable touche principalement les résultats présentés de notre secteur Europe. Se reporter à l’Annexe présentée dans la version anglaise de ce communiqué.

, nous continuons de présenter la composante coût des services rendus du montant net des coûts ou du gain au titre des régimes de retraite et des autres avantages postérieurs à l’emploi dans les résultats d’exploitation de nos secteurs d’exploitation. Toutefois, à compter de 2018, toutes les autres composantes du montant net des coûts ou du gain au titre des régimes de retraite et des autres avantages postérieurs à l’emploi sont présentées dans le secteur corporatif, indépendamment du bénéfice d’exploitation. Les résultats de la période précédente concernant chacun de nos secteurs ainsi que les résultats consolidés ont été retraités de manière rétrospective afin de tenir compte de ce changement, comme l’exigent les lignes directrices; celles-ci ne devraient avoir aucune incidence sur le bénéfice net consolidé. Ce changement de méthode comptable touche principalement les résultats présentés de notre secteur Europe. Se reporter à l’Annexe présentée dans la version anglaise de ce communiqué. Une analyse plus détaillée de l’incidence de ces changements de méthodes comptables est présentée à la note 2 en bas de page dans notre rapport sur formulaire 10-K pour 2017 et de nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q pour 2018. Notes Sauf indication contraire dans ce communiqué, tous les montants sont libellés en dollars américains, et tous les résultats trimestriels comparatifs sont ceux du deuxième trimestre terminé le 30 juin 2018 par rapport à ceux du deuxième trimestre terminé le 30 juin 2017. Les résultats de l’exercice précédent ont été ajustés afin de refléter l’adoption rétrospective de la nouvelle norme comptable concernant les régimes de retraite, comme il est décrit ci-dessus. Avec prise d’effet au premier trimestre de 2018, nous avons révisé notre analyse de la performance au chapitre du chiffre d’affaires net par hectolitre afin qu’il soit présenté sur la base du volume lié aux marques; par conséquent, en ce qui concerne tous les calculs de résultats par hectolitre, le dénominateur inclut maintenant les volumes liés aux marques détenues et gérées activement, ainsi que les volumes liés aux marques donnant lieu à des redevances, et le numérateur tient compte de l’incidence financière de ces ventes, sauf indication contraire. Certains chiffres pourraient ne pas correspondre aux totaux en raison de leur arrondissement. Tel qu’il est utilisé dans ce communiqué, le terme « acquisition » a trait à l’acquisition par la Société, le 11 octobre 2016, de la participation de 58 pour cent de SABMiller plc, ainsi que de sa participation avec droit de vote de 50 pour cent, dans MillerCoors LLC et dans toutes les marques de commerce et tous les contrats et autres actifs principalement liés aux activités de Miller International à l’extérieur des États-Unis et de Porto Rico, auprès d’Anheuser-Busch InBev SA/NV. Conférence téléphonique portant sur les résultats du deuxième trimestre de 2018 Molson Coors Brewing Company tiendra une conférence téléphonique à l’intention des analystes financiers et des investisseurs aujourd’hui à 11 h, heure de l’Est, afin de discuter de ses résultats du deuxième trimestre de 2018. La diffusion Web sera accessible sur le site Web de la Société, à l’adresse www.molsoncoors.com. La rediffusion en ligne sera offerte jusqu’à 23 h 59, heure de l’Est, le 31 octobre 2019. La Société affichera aujourd’hui le présent communiqué et les états financiers connexes sur son site Web. Prochaine diffusion Web à l’intention des investisseurs La Société tiendra une diffusion Web en temps réel dans le cadre de la Barclays Global Consumer Staples Conference devant avoir lieu à Boston, le mercredi 5 septembre 2018 à 9 h 45, heure de l’Est. La diffusion Web de cet événement à l’intention des investisseurs sera accessible sur le site Web de Molson Coors Brewing Company s’adressant aux investisseurs, ir.molsoncoors.com. La rediffusion en ligne sera offerte sur ce site dans les deux heures suivant la présentation. À propos de Molson Coors Molson Coors définit l’excellence en matière de brassage depuis plus de deux siècles. Un des principaux brasseurs en importance au monde, Molson Coors s’efforce d’offrir des marques exceptionnelles qui comblent les amateurs de bière à l’échelle internationale. Peu importe qu’il s’agisse de la Coors Light, de la Coors Banquet, de la Miller Lite, de la Molson Canadian, de la Carling, de la Staropramen et de la Sharp’s Doom Bar, ou encore de la Leinenkugel’s Summer Shandy, de la Blue Moon Belgian White, de la Hop Valley, de la Creemore Springs et de la Crispin Cider, Molson Coors propose un éventail de marques qui sauront plaire à tous les amateurs de bière. Molson Coors exerce ses activités par l’entremise de Molson Coors Canada, de MillerCoors aux États-Unis, de Molson Coors Europe et de Molson Coors International. La Société s’engage non seulement à brasser des bières exceptionnelles, mais également à mener ses affaires dans le respect de ses employés, de ses collectivités et de ses consommateurs. Pour y parvenir, elle doit s’assurer d’agir de façon responsable dans l’ensemble de ses activités. La Société est inscrite depuis sept ans à l’indice de développement durable Dow Jones. Pour de plus amples renseignements sur Molson Coors Brewing Company, visitez le site Web de la Société à l’adresse molsoncoors.com ou ourbeerprint.com, ou encore à l’adresse @MolsonCoors sur Twitter. À propos de Molson Coors Canada Inc. Molson Coors Canada Inc. (« MCCI ») est une filiale de Molson Coors Brewing Company. Les actions échangeables de catégorie A et de catégorie B de MCCI sont assorties en grande partie des mêmes droits économiques et de vote que les catégories d’actions ordinaires respectives de MCBC, comme il est décrit dans la circulaire de sollicitation de procurations annuelle de MCBC et dans le rapport sur formulaire 10-K déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États­Unis. Le porteur fiduciaire de l’action spéciale comportant droit de vote de catégorie A et de l’action spéciale comportant droit de vote de catégorie B a le droit d’exprimer un nombre de voix correspondant au nombre d’actions échangeables de catégorie A et d’actions échangeables de catégorie B alors en circulation, respectivement. Déclarations prospectives Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières aux États-Unis. En règle générale, des termes comme « croire », « prévoir », « avoir l’intention de », « estimer », « s’attendre à », « projeter », « perspectives » et autres expressions similaires, ainsi que l’utilisation du futur, désignent des déclarations prospectives qui n’ont habituellement pas de portée historique. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses sur lesquelles ces déclarations prospectives sont fondées sont raisonnables, elle ne peut garantir d’aucune façon leur exactitude. Certains facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent de façon significative de l’expérience historique et des prévisions et attentes de la Société sont présentés dans les documents de la Société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Ces facteurs comprennent notamment notre capacité d’intégrer l’acquisition; notre capacité de réaliser les économies d’impôt, l’accroissement des résultats ainsi que les réductions et les synergies de coûts prévus liés à l’acquisition; l’incidence de l’intensification de la concurrence découlant des regroupements de brasseries; la concurrence au chapitre des prix et les pressions sur les prix; la santé de l’industrie brassicole et de nos marques dans nos marchés; la conjoncture économique dans nos marchés; les pertes de valeur additionnelles; notre capacité à assurer le maintien des ententes conclues avec les fabricants et les distributeurs; les modifications apportées à notre chaîne d’approvisionnement; la disponibilité des matériaux d’emballage ou la hausse du coût de ces matériaux; la réussite de nos coentreprises; les risques liés à nos activités dans les marchés en développement et les marchés émergents; les modifications apportées aux exigences prévues par la loi et par les règlements, y compris la réglementation des systèmes de distribution; les fluctuations des taux de change; la hausse du coût des marchandises que nous utilisons dans le cadre de nos activités; l’incidence des changements climatiques ainsi que la disponibilité et la qualité de l’eau; la perte ou la fermeture d’une brasserie principale ou d’une autre installation clé; notre capacité à mettre en œuvre nos initiatives stratégiques, y compris la mise en œuvre et la réalisation des réductions de coûts; notre capacité à intégrer avec succès les entreprises nouvellement acquises; les coûts liés aux régimes de retraite et aux avantages complémentaires de retraite; le non-respect des clauses restrictives ou la détérioration de nos notations de crédit; notre capacité à maintenir de bonnes relations de travail; notre capacité à maintenir l’image de nos marques, notre réputation et la qualité de nos produits; les autres risques dont il est fait état dans nos documents déposés auprès de la SEC, y compris notre plus récent rapport annuel sur formulaire 10-K et nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q. Toutes les déclarations prospectives que contient le présent communiqué de presse sont présentées expressément sous réserve des présentes mises en garde et par renvoi aux hypothèses sous-jacentes. Le lecteur ne doit pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne valent que pour la date à laquelle elles sont faites. La Société ne s’engage pas à publier une mise à jour des déclarations prospectives, que ce soit par suite d’informations nouvelles ou d’événements subséquents, ou autrement. Utilisation de mesures non définies par les PCGR Outre les mesures financières présentées conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis (les « PCGR des États-Unis »), nous présentons le bénéfice avant impôt sous-jacent et le bénéfice net sous-jacent, le bénéfice sous-jacent par action après dilution, le taux d’imposition effectif sous-jacent et les flux de trésorerie disponibles sous-jacents, qui sont des mesures non définies par les PCGR et qui devraient être considérés comme des suppléments à nos résultats d’exploitation présentés selon les PCGR des États-Unis (et non comme des mesures de remplacement de ceux-ci). Nous présentons également le bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements sous-jacent (le « BAIIA sous-jacent ») comme une mesure non définie par les PCGR, ainsi que la marge du BAIIA sous-jacente, qui est calculée en divisant le BAIIA sous-jacent par le chiffre d’affaires net selon les PCGR des États-Unis. Notre direction utilise le bénéfice sous-jacent, le bénéfice sous-jacent par action après dilution, le BAIIA sous-jacent (et la marge) et le taux d’imposition effectif sous-jacent comme des mesures permettant d’évaluer la performance d’exploitation, et les flux de trésorerie disponibles sous-jacents comme une mesure permettant d’évaluer les flux de trésorerie générés par nos activités de base, et ainsi de ramener sur une base plus comparable les résultats financiers d’une période à l’autre; comme des mesures pour la planification et les prévisions générales ainsi que pour l’évaluation des résultats réels par rapport aux prévisions; dans les communications avec le conseil d’administration, les actionnaires, les analystes ainsi que les investisseurs au sujet de notre performance financière; comme des mesures de comparaison utiles par rapport à la performance de nos concurrents; comme des mesures aux fins de certains calculs de la rémunération incitative de la direction. Nous croyons que la performance au chapitre du bénéfice sous-jacent, du bénéfice sous-jacent par action après dilution, du BAIIA sous-jacent (et de la marge) et du taux d’imposition effectif sous-jacent est utile pour les investisseurs et qu’elle est utilisée par ceux-ci ainsi que par d’autres utilisateurs de nos états financiers dans l’évaluation de notre performance d’exploitation, et que la performance au chapitre des flux de trésorerie disponibles sous-jacents est utilisée dans l’évaluation des flux de trésorerie générés par nos activités de base, car elles fournissent un outil additionnel pour évaluer notre performance compte non tenu des éléments inhabituels et autres éléments non liés aux activités de base, qui peuvent varier considérablement d’une entreprise à l’autre selon les méthodes comptables utilisées, les valeurs comptables des actifs et la structure des capitaux. Outre les raisons dont il est fait mention ci-dessus, nous considérons que les flux de trésorerie disponibles sous-jacents constituent une mesure importante de notre capacité à générer des flux de trésorerie, à accroître nos activités et à accroître la valeur pour les actionnaires, laquelle est stimulée par nos activités de base, compte tenu des ajustements relatifs aux éléments non liés aux activités de base. Pour une analyse de notre situation de trésorerie, se reporter aux tableaux consolidés des flux de trésorerie et à la rubrique sur la situation de trésorerie et les sources de financement figurant dans l’Analyse par la direction de la situation financière et des résultats d’exploitation comprise dans nos plus récents rapports sur formulaire 10-K et sur formulaire 10-Q déposés auprès de la SEC. Nous avons fourni des rapprochements de toutes les mesures historiques non définies par les PCGR et des mesures les plus pertinentes des PCGR des États-Unis, et nous avons appliqué systématiquement les ajustements à nos rapprochements afin de déterminer chaque mesure non définie par les PCGR. Ces ajustements concernent les éléments inhabituels figurant dans nos états financiers préparés selon les PCGR des États-Unis, ainsi que les autres éléments non liés aux activités de base, tels que les frais d’acquisition et les coûts liés à l’intégration, les profits et pertes évalués à la valeur de marché latents, ainsi que les profits et pertes découlant de la vente d’actifs hors exploitation, qui sont compris dans nos résultats selon les PCGR des États-Unis et qui doivent faire l’objet d’ajustements aux fins du calcul des résultats non calculés selon les PCGR. Nous considérons que ces ajustements sont nécessaires pour évaluer notre rendement continu, et ces ajustements sont dans bien des cas considérés comme non récurrents. Ces ajustements sont subjectifs, et la direction fait preuve d’un jugement important à leur égard. Notre indication concernant les frais de commercialisation, généraux et d’administration sous-jacents du secteur corporatif, la dotation aux amortissements sous-jacente, les flux de trésorerie disponibles sous-jacents et le taux d’imposition effectif sous-jacent constituent également des mesures financières non définies par les PCGR qui excluent les éléments inhabituels présentés dans nos états financiers préparés selon les PCGR des États-Unis, ou ont autrement été ajustées afin de tenir compte de ces éléments, ainsi que d’autres éléments non liés aux activités de base, tels que les frais d’acquisition et les coûts liés à l’intégration, les profits et pertes évalués à la valeur de marché latents, ainsi que les profits et pertes découlant de la vente d’actifs hors exploitation, qui sont compris dans nos résultats selon les PCGR des États-Unis et qui doivent faire l’objet d’ajustements aux fins de l’établissement des résultats non calculés selon les PCGR. Nous considérons que ces ajustements sont nécessaires pour évaluer notre rendement continu, et ces ajustements sont dans bien des cas considérés comme non récurrents. Ces ajustements sont subjectifs, et la direction fait preuve d’un jugement important à leur égard. Nous ne sommes pas en mesure d’effectuer un rapprochement des mesures décrites ci-dessus et des mesures les plus pertinentes des PCGR des États-Unis sans effort exagéré, car nous ne pouvons pas prévoir avec un degré raisonnable de certitude l’incidence réelle des éléments inhabituels et des autres éléments non liés aux activités de base. Il est difficile de prévoir avec précision les éléments inhabituels et les autres éléments non liés aux activités de base en raison de leur nature, car ces éléments sont généralement associés à des événements inattendus et non planifiés qui se répercutent sur la Société et sur ses résultats financiers. Par conséquent, nous ne pouvons pas présenter un rapprochement de ces mesures. APPENDIX Consolidated Financial Performance Molson Coors Brewing Company Three Months Ended June 30, 2018 % Change (In millions, except per share data)(Unaudited) U.S. GAAP Non-GAAP

Adjustments(1) Non-GAAP

Underlying(1) U.S. GAAP Non-GAAP

Underlying Net sales $ 3,085.2 $ — $ 3,085.2 (0.2 )% (0.2 )% Net Sales per HL change 1.9 % 1.9 % Cost of goods sold $ (1,739.1 ) $ (43.9 ) $ (1,783.0 ) (0.9 )% 3.2 % Cost of goods sold per HL change 1.2 % 5.4 % Gross profit $ 1,346.1 $ (43.9 ) $ 1,302.2 0.8 % (4.5 )% Marketing, general and administrative expenses $ (744.7 ) $ 8.5 $ (736.2 ) (4.8 )% (4.2 )% Special items, net $ (10.5 ) $ 10.5 $ — (36.4 )% — % Operating income (loss) $ 590.9 $ (24.9 ) $ 566.0 10.1 % (5.0 )% Interest income (expense), net $ (76.7 ) $ — $ (76.7 ) (14.0 )% (14.0 )% Other pension and postretirement benefits (costs), net $ 9.9 $ — $ 9.9 5.3 % 5.3 % Other income (expense), net $ (1.1 ) $ — $ (1.1 ) N/M N/M Income (loss) before income taxes $ 523.0 $ (24.9 ) $ 498.1 13.6 % (4.0 )% Income tax benefit (expense) $ (92.2 ) $ 6.9 $ (85.3 ) (26.4 )% (41.9 )% Net income (loss)(2) $ 424.1 $ (18.0 ) $ 406.1 28.6 % 10.6 % Per diluted share $ 1.96 $ (0.08 ) $ 1.88 28.9 % 10.6 % Underlying EBITDA(3) $ 783.3 (2.6 )% Molson Coors Brewing Company Six Months Ended June 30, 2018 % Change (In millions, except per share data)(Unaudited) U.S. GAAP Non-GAAP

Adjustments(1) Non-GAAP

Underlying(1) U.S. GAAP Non-GAAP

Underlying Net sales $ 5,416.7 $ — $ 5,416.7 (2.2 )% (2.2 )% Net Sales per HL change 1.1 % 1.1 % Cost of goods sold $ (3,274.8 ) $ 42.2 $ (3,232.6 ) 4.7 % 2.2 % Cost of goods sold per HL change 8.3 % 5.7 % Gross profit $ 2,141.9 $ 42.2 $ 2,184.1 (11.2 )% (8.2 )% Marketing, general and administrative expenses $ (1,425.8 ) $ 17.3 $ (1,408.5 ) (4.2 )% (3.2 )% Special items, net $ 304.3 $ (304.3 ) $ — N/M — % Operating income (loss) $ 1,020.4 $ (244.8 ) $ 775.6 13.2 % (15.9 )% Interest income (expense), net $ (159.9 ) $ — $ (159.9 ) (13.9 )% (13.9 )% Other pension and postretirement benefits (costs), net $ 19.9 $ 0.1 $ 20.0 (12.3 )% 1.0 % Other income (expense), net $ — $ — $ — (100.0 )% (100.0 )% Income (loss) before income taxes $ 880.4 $ (244.7 ) $ 635.7 18.8 % (15.4 )% Income tax benefit (expense) $ (167.1 ) $ 52.9 $ (114.2 ) (12.6 )% (43.1 )% Net income (loss)(2) $ 702.2 $ (191.8 ) $ 510.4 30.4 % (5.4 )% Per diluted share $ 3.24 $ (0.88 ) $ 2.36 30.1 % (5.2 )% Underlying EBITDA(3) $ 1,209.3 (8.9 )% N/M = Not meaningful (1) Refer to the table "Reconciliation to Nearest U.S. GAAP Measures" for detailed descriptions and reconciliation of non-GAAP adjustments and results. (2) Net income (loss) attributable to MCBC. (3) EBITDA is earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, a non-GAAP financial measure. Adoption of Revenue Recognition Guidance The new revenue recognition accounting standard became effective for us at the beginning of 2018. We have adopted the new standard using the modified retrospective approach, and, therefore, prior period results have not been restated. However, results under the old standard will continue to be disclosed throughout 2018 for comparability, as required by the standard. The following table highlights the impact of this new guidance on summarized components of our unaudited condensed consolidated statement of operations for the three months ended June 30, 2018, when comparing our current period results of operations under the new guidance, versus our results of operations if historical guidance had continued to be applied. Three Months Ended June 30, 2018 U.S. Canada Europe International Consolidated (In millions) Impact to Unaudited Condensed Consolidated Statements of Operations - Favorable/(Unfavorable): Net sales $ (12.1 ) $ (12.1 ) $ (0.5 ) $ — $ (24.7 ) Cost of goods sold $ — $ — $ — $ — $ — Gross profit $ (12.1 ) $ (12.1 ) $ (0.5 ) $ — $ (24.7 ) Marketing, general and administrative expenses $ 2.2 $ 9.9 $ 0.9 $ — $ 13.0 Operating income (loss) $ (9.9 ) $ (2.2 ) $ 0.4 $ — $ (11.7 ) Interest income (expense), net $ — $ — $ (0.9 ) $ — $ (0.9 ) Income (loss) before income taxes $ (9.9 ) $ (2.2 ) $ (0.5 ) $ — $ (12.6 ) These impacts are driven primarily by the reclassification of certain cash payments to customers from marketing, general and administrative expenses to a reduction of revenue, as well as a change in the timing of recognition of certain promotional discounts and cash payments to customers. For further discussion regarding the impacts of the adoption of this new guidance, refer to footnote 2 within our second quarter 2018 Form 10-Q. Adoption of Pension and Other Postretirement Benefit Accounting Pronouncement During the first quarter of 2018, we adopted the FASB's new guidance related to classification of pension and other postretirement benefit costs. Specifically, the new guidance requires us only to report the service cost component in the same line item as other compensation costs arising from services rendered by the pertinent employees during the period; while the other components of net benefit cost are now presented in the statements of operations separately from the service cost component and outside of operating income. We have also determined that only service cost will be reported within each operating segment, and all other components will be reported within the Corporate segment. These changes to the results of each quarter and full year 2017 were included in the first quarter Earnings Release. See the Company's second quarter 2018 10-Q filing for additional detail. Worldwide Brand and Financial Volumes Worldwide brand volume reflects only owned brands sold to unrelated external customers within our geographic markets (net of returns and allowances), royalty volume and our proportionate share of equity investment worldwide brand volume calculated consistently with MCBC owned volume. Contract brewing and wholesaler volume is included within financial volume, but is removed from worldwide brand volume, as this is non-owned volume for which we do not directly control performance. Our worldwide brand volume definition also includes an adjustment from Sales-to-Wholesaler (STW) volume to Sales-to-Retailer (STR) volume. We believe the brand volume metric is important because, unlike financial volume and STWs, it provides the closest indication of the performance of our brands in relation to market and competitor sales trends. Effective in the first quarter of 2018, we revised our net sales revenue (NSR) per HL performance discussions to be on a brand volume basis, such that all per-hectoliter calculations now include owned and actively managed brand volume, along with royalty volume, in the denominator, as well as the financial impact of these sales in the numerator, unless otherwise indicated. Use of Non-GAAP Measures In addition to financial measures presented on the basis of accounting principles generally accepted in the U.S. ("U.S. GAAP"), we also present "underlying pretax and net income," "underlying income per diluted share," "underlying effective tax rate," and "underlying free cash flow," which are non-GAAP measures and should be viewed as supplements to (not substitutes for) our results of operations presented under U.S. GAAP. We also present underlying earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization ("underlying EBITDA") as a non-GAAP measure, as well as underlying EBITDA margin, which is calculated by dividing underlying EBITDA by U.S. GAAP net sales. Our management uses underlying income, underlying income per diluted share, underlying EBITDA (and margin), and underlying effective tax rate as measures of operating performance, as well as underlying free cash flow in the measure of cash generated from core operations, to assist in comparing performance from period to period on a consistent basis; as a measure for planning and forecasting overall expectations and for evaluating actual results against such expectations; in communications with the board of directors, stockholders, analysts and investors concerning our financial performance; as useful comparisons to the performance of our competitors; and as metrics of certain management incentive compensation calculations. We believe that underlying income, underlying income per diluted share, underlying EBITDA (and margin), and underlying effective tax rate performance are used by, and are useful to, investors and other users of our financial statements in evaluating our operating performance, as well as underlying free cash flow in evaluating our generation of cash from core operations, because they provide an additional tool to evaluate our performance without regard to special and non-core items, which can vary substantially from company to company depending upon accounting methods and book value of assets and capital structure. In addition to the reasons discussed above, we consider underlying free cash flow an important measure of our ability to generate cash, grow our business and enhance shareholder value, driven by core operations and after adjusting for non-core items. For discussion and analysis of our liquidity, see the consolidated statements of cash flows and the Liquidity and Capital Resources section of our Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations in our latest Form 10-K and 10-Q filings with the SEC. We have provided reconciliations of all historical non-GAAP measures to their nearest U.S. GAAP measure and have consistently applied the adjustments within our reconciliations in arriving at each non-GAAP measure. These adjustments consist of special items from our U.S. GAAP financial statements as well as other non-core items, such as acquisition and integration related costs, unrealized mark-to-market gains and losses, and gains and losses on sales of non-operating assets, included in our U.S. GAAP results that warrant adjustment to arrive at non-GAAP results. We consider these items to be necessary adjustments for purposes of evaluating our ongoing business performance and are often considered non-recurring. Such adjustments are subjective and involve significant management judgment. Our guidance for underlying Corporate MG&A, underlying depreciation and amortization, underlying free cash flow and underlying effective tax rate are also non-GAAP financial measures that exclude or otherwise have been adjusted for special items from our U.S. GAAP financial statements as well as other non-core items, such as acquisition and integration related costs, unrealized mark-to-market gains and losses, and gains and losses on sales of non-operating assets, included in our U.S. GAAP results that warrant adjustment to arrive at non-GAAP results. We consider these items to be necessary adjustments for purposes of evaluating our ongoing business performance and are often considered non-recurring. Such adjustments are subjective and involve significant management judgment. We are unable to reconcile the above described guidance measures to their nearest U.S. GAAP measures without unreasonable efforts because we are unable to predict with a reasonable degree of certainty the actual impact of the special and other non-core items. By their very nature, special and other non-core items are difficult to anticipate with precision because they are generally associated with unexpected and unplanned events that impact our company and its financial results. Therefore, we are unable to provide a reconciliation of these measures. Reconciliations to Nearest U.S. GAAP Measures Underlying EBITDA ($ in millions) (Unaudited) Three Months Ended June 30, 2018 % change June 30, 2017 U.S. GAAP: Net income (loss) attributable to MCBC $ 424.1 28.6 % $ 329.9 Add: Net income (loss) attributable to noncontrolling interests 6.7 31.4 % 5.1 U.S. GAAP: Net income (loss) 430.8 28.6 % 335.0 Add: Interest expense (income), net 76.7 (14.0 )% 89.2 Add: Income tax expense (benefit) 92.2 (26.4 )% 125.2 Add: Depreciation and amortization 215.9 8.5 % 198.9 Adjustments included in underlying income(1) (24.9 ) N/M 58.8 Adjustments to arrive at underlying EBITDA(2) (7.4 ) 155.2 % (2.9 ) Non-GAAP: Underlying EBITDA $ 783.3 (2.6 )% $ 804.2 ($ in millions) (Unaudited) Six Months Ended June 30, 2018 % change June 30, 2017 U.S. GAAP: Net income (loss) attributable to MCBC $ 702.2 30.4 % $ 538.4 Add: Net income (loss) attributable to noncontrolling interests 11.1 (4.3 )% 11.6 U.S. GAAP: Net income (loss) 713.3 29.7 % 550.0 Add: Interest expense (income), net 159.9 (13.9 )% 185.8 Add: Income tax expense (benefit) 167.1 (12.6 )% 191.1 Add: Depreciation and amortization 429.6 8.5 % 396.0 Adjustments included in underlying income(1) (244.7 ) N/M 10.4 Adjustments to arrive at underlying EBITDA(2) (15.9 ) 152.4 % (6.3 ) Non-GAAP: Underlying EBITDA $ 1,209.3 (8.9 )% $ 1,327.0 N/M = Not meaningful (1) Includes adjustments to non-GAAP underlying income within the table above related to special and non-core items. (2) Represents adjustments to remove amounts related to interest, depreciation and amortization included in the adjustments to non-GAAP underlying income above, as these items are added back as adjustments to net income attributable to MCBC. Underlying Free Cash Flow (In millions) (Unaudited) Six Months Ended June 30, 2018 June 30, 2017 U.S. GAAP: Net Cash Provided by (Used In) Operating Activities $ 1,297.8 $ 818.5 Less: Additions to properties(1) (351.1 ) (354.0 ) Add/Less: Cash impact of special items(2) (321.6 ) 59.0 Add: Non-core costs related to acquisition of businesses(3) 34.7 63.2 Non-GAAP: Underlying Free Cash Flow $ 659.8 $ 586.7 (1) Included in net cash used in investing activities. (2) Included in net cash provided by (used in) operating activities. For the six months ended June 30, 2018, primarily reflects the settlement payment received relating to a purchase price adjustment and for the six months ended June 30, 2017, primarily reflects costs paid for brewery closures and restructuring activities. (3) Included in net cash provided by operating activities and reflects costs paid associated with the Acquisition of 58% of MillerCoors, LLC, and the Miller global brand portfolio. Statements of Operations -- Molson Coors Brewing Company and Subsidiaries Condensed Consolidated Statements of Operations (In millions, except per share data) (Unaudited) Three Months Ended Six Months Ended June 30, 2018 June 30, 2017 June 30, 2018 June 30, 2017 Financial volume in hectoliters 27.745 28.340 48.558 50.218 Sales $ 3,820.5 $ 3,793.1 $ 6,688.5 $ 6,706.9 Excise taxes (735.3 ) (701.8 ) (1,271.8 ) (1,166.9 ) Net sales 3,085.2 3,091.3 5,416.7 5,540.0 Cost of goods sold (1,739.1 ) (1,755.5 ) (3,274.8 ) (3,127.8 ) Gross profit 1,346.1 1,335.8 2,141.9 2,412.2 Marketing, general and administrative expenses (744.7 ) (782.4 ) (1,425.8 ) (1,487.7 ) Special items, net (10.5 ) (16.5 ) 304.3 (23.2 ) Operating income (loss) 590.9 536.9 1,020.4 901.3 Interest income (expense), net (76.7 ) (89.2 ) (159.9 ) (185.8 ) Other pension and postretirement benefits (costs), net 9.9 9.4 19.9 22.7 Other income (expense), net (1.1 ) 3.1 — 2.9 Income (loss) before income taxes 523.0 460.2 880.4 741.1 Income tax benefit (expense) (92.2 ) (125.2 ) (167.1 ) (191.1 ) Net income (loss) 430.8 335.0 713.3 550.0 Net (income) loss attributable to noncontrolling interests (6.7 ) (5.1 ) (11.1 ) (11.6 ) Net income (loss) attributable to MCBC $ 424.1 $ 329.9 $ 702.2 $ 538.4 Basic net income (loss) attributable to MCBC per share: $ 1.96 $ 1.53 $ 3.25 $ 2.50 Diluted net income (loss) attributable to MCBC per share: $ 1.96 $ 1.52 $ 3.24 $ 2.49 Weighted average shares - basic 216.0 215.4 215.9 215.3 Weighted average shares - diluted 216.5 216.4 216.6 216.4 Dividends per share $ 0.41 $ 0.41 $ 0.82 $ 0.82 Molson Coors Brewing Company and Subsidiaries

U.S. Results of Operations (In millions) (Unaudited) Three Months Ended Six Months Ended June 30, 2018 June 30, 2017 June 30, 2018 June 30, 2017 Financial volume in hectoliters(1) 18.338 19.190 33.056 34.962 Sales(1) $ 2,354.6 $ 2,433.0 $ 4,216.3 $ 4,424.4 Excise taxes (282.1 ) (294.1 ) (496.0 ) (535.6 ) Net sales(1) 2,072.5 2,138.9 3,720.3 3,888.8 Cost of goods sold(1) (1,189.7 ) (1,180.3 ) (2,179.8 ) (2,205.4 ) Gross profit 882.8 958.6 1,540.5 1,683.4 Marketing, general and administrative expenses (435.1 ) (458.8 ) (828.2 ) (864.5 ) Special items, net(2) (3.3 ) (12.6 ) (4.8 ) (15.1 ) Operating income 444.4 487.2 707.5 803.8 Interest income (expense), net 1.6 — 0.4 — Other income (expense), net (0.5 ) (0.7 ) (0.7 ) (0.7 ) Income (loss) before income taxes $ 445.5 $ 486.5 $ 707.2 $ 803.1 Add/(less): Special items, net(2) 3.3 12.6 4.8 15.1 Acquisition and integration related costs(3) 0.9 0.8 2.0 5.3 Non-GAAP: Underlying pretax income (loss) $ 449.7 $ 499.9 $ 714.0 $ 823.5 Add: Interest expense (income), net (1.6 ) — (0.4 ) — Add: Depreciation and amortization 129.6 121.3 254.4 240.6 Adjustments to arrive at underlying EBITDA(4) (1.4 ) — (2.8 ) — Non-GAAP: Underlying EBITDA $ 576.3 $ 621.2 $ 965.2 $ 1,064.1 (1) Includes gross inter-segment sales, purchases, and volumes, which are eliminated in the consolidated totals. (2) See Part I—Item 1. Financial Statements, Note 6, "Special Items" of the Form 10-Q for detailed discussion of special items. Special items for the three and six months ended June 30, 2018, includes accelerated depreciation in excess of normal depreciation of $1.4 million and $2.8 million, respectively. These accelerated depreciation charges are included in our adjustments to arrive at underlying EBITDA. (3) For the three and six months ended June 30, 2018, $0.9 million and $2.0 million, respectively, of integration costs were incurred in cost of goods sold, and for the three and six months ended June 30, 2017, $0.7 million and $1.2 million, respectively, of integration costs were incurred in cost of goods sold. For the three and six months ended June 30, 2017, integration costs of $0.1 million and $4.1 million, respectively, were incurred in marketing, general & administrative expenses. (4) Represents adjustments to remove amounts related to interest, depreciation and amortization included in the adjustments to non-GAAP underlying income above, as these items are added back as adjustments to net income attributable to MCBC. Molson Coors Brewing Company and Subsidiaries Canada Results of Operations (In millions) (Unaudited) Three Months Ended Six Months Ended June 30, 2018 June 30, 2017 June 30, 2018 June 30, 2017 Financial volume in hectoliters(1) 2.473 2.530 4.180 4.323 Sales(1) $ 524.6 $ 527.6 $ 899.5 $ 905.0 Excise taxes (127.2 ) (120.0 ) (218.3 ) (206.3 ) Net sales(1) 397.4 407.6 681.2 698.7 Cost of goods sold(1) (235.7 ) (233.4 ) (423.1 ) (414.5 ) Gross profit 161.7 174.2 258.1 284.2 Marketing, general and administrative expenses (94.3 ) (104.7 ) (175.3 ) (200.8 ) Special items, net(2) (5.7 ) (1.0 ) (11.3 ) (2.2 ) Operating income (loss) 61.7 68.5 71.5 81.2 Other income (expense), net (0.4 ) 1.2 (1.1 ) 9.4 Income (loss) before income taxes $ 61.3 $ 69.7 $ 70.4 $ 90.6 Add/(less): Special items, net(2) 5.7 1.0 11.3 2.2 Acquisition and integration related costs(3) 0.2 2.8 0.3 2.8 Other non-core items(4) — — — (8.1 ) Non-GAAP: Underlying pretax income (loss) $ 67.2 $ 73.5 $ 82.0 $ 87.5 Add: Depreciation and amortization 35.0 29.0 71.0 59.8 Adjustments to arrive at underlying EBITDA(5) (6.0 ) (1.1 ) (12.1 ) (2.3 ) Non-GAAP: Underlying EBITDA $ 96.2 $ 101.4 $ 140.9 $ 145.0 (1) Includes gross inter-segment sales, purchases, and volumes, which are eliminated in the consolidated totals. (2) See Part I—Item 1. Financial Statements, Note 6, "Special Items" of the Form 10-Q for detailed discussion of special items. Special items for the three and six months ended June 30, 2018, includes accelerated depreciation in excess of normal depreciation of $1.0 million and $2.0 million, respectively, and for the three and six months ended June 30, 2017, includes accelerated depreciation in excess of normal depreciation of $1.1 million and $2.3 million, respectively, related to the planned closure of the Vancouver brewery. Also incurred in the three and six months ended June 30, 2018, are accelerated depreciation charges in excess of normal depreciation of $5.0 million and $10.1 million, respectively, related to the planned closure of our existing Montreal brewery. These accelerated depreciation charges in excess of normal depreciation are included in our adjustments to arrive at underlying EBITDA. (3) For the three and six months ended June 30, 2018, $0.2 million and $0.3 million, respectively, of integration related costs were incurred in cost of goods sold. For the three and six months ended June 30, 2017, $2.8 million of integration related costs were incurred in cost of goods sold. (4) For the six months ended June 30, 2017, a gain of $8.1 million was recorded in other income (expense), net resulting from a purchase price adjustment related to the historical sale of Molson Inc.’s ownership interest in the Montreal Canadiens. (5) Represents adjustments to remove amounts related to interest, depreciation and amortization included in the adjustments to non-GAAP underlying income above, as these items are added back as adjustments to net income attributable to MCBC. Molson Coors Brewing Company and Subsidiaries Europe Results of Operations (In millions) (Unaudited) Three Months Ended Six Months Ended June 30, 2018 June 30, 2017 June 30, 2018 June 30, 2017 Financial volume in hectoliters(1)(2) 6.916 6.715 11.320 11.074 Sales(2) $ 893.9 $ 796.2 $ 1,492.4 $ 1,310.6 Excise taxes (307.8 ) (271.5 ) (532.0 ) (404.3 ) Net sales(2) 586.1 524.7 960.4 906.3 Cost of goods sold (353.6 ) (315.8 ) (621.3 ) (541.9 ) Gross profit 232.5 208.9 339.1 364.4 Marketing, general and administrative expenses (143.7 ) (138.0 ) (274.1 ) (264.8 ) Special items, net(3) 0.3 (2.6 ) (4.8 ) (5.2 ) Operating income (loss) 89.1 68.3 60.2 94.4 Interest income (expense), net (1.4 ) 1.0 (2.1 ) 2.0 Other income (expense), net (0.9 ) 0.6 (1.2 ) 0.5 Income (loss) before income taxes $ 86.8 $ 69.9 $ 56.9 $ 96.9 Add/(less): Special items, net(3) (0.3 ) 2.6 4.8 5.2 Acquisition and integration related costs(4) 0.1 0.1 0.3 0.3 Non-GAAP: Underlying pretax income (loss) $ 86.6 $ 72.6 $ 62.0 $ 102.4 Add: Interest expense (income), net 1.4 (1.0 ) 2.1 (2.0 ) Add: Depreciation and amortization 47.8 45.1 97.2 88.9 Adjustments to arrive at underlying EBITDA(5) — (1.8 ) (1.0 ) (4.0 ) Non-GAAP: Underlying EBITDA $ 135.8 $ 114.9 $ 160.3 $ 185.3 (1) Excludes royalty volume of 0.490 million hectoliters and 0.796 million hectoliters for the three and six months ended June 30, 2018, respectively, and excludes royalty volume of 0.479 million hectoliters and 0.804 million hectoliters for the three and six months ended June 30, 2017, respectively. (2) Includes gross inter-segment sales and volumes, which are eliminated in the consolidated totals. (3) See Part I—Item 1. Financial Statements, Note 6, "Special Items" of the Form 10-Q for detailed discussion of special items. Special items for the six months ended June 30, 2018, includes accelerated depreciation in excess of normal depreciation of $1.0 million, and for the three and six months ended June 30, 2017, includes accelerated depreciation in excess of normal depreciation of $1.8 million and $4.0 million, respectively, related to the closure of our Burton South brewery in the U.K., which was completed in the first quarter of 2018. These accelerated depreciation charges in excess of normal depreciation are included in our adjustments to arrive at underlying EBITDA. (4) For the three and six months ended June 30, 2018, $0.1 million and $0.3 million, respectively, of integration related costs were incurred in cost of goods sold, and for the three and six months ended June 30, 2017, $0.1 million and $0.3 million, respectively, of acquisition and integration related costs were incurred in cost of goods sold. (5) Represents adjustments to remove amounts related to interest, depreciation and amortization included in the adjustments to non-GAAP underlying income above, as these items are added back as adjustments to net income attributable to MCBC. Molson Coors Brewing Company and Subsidiaries International Results of Operations (In millions) (Unaudited) Three Months Ended Six Months Ended June 30, 2018 June 30, 2017 June 30, 2018 June 30, 2017 Financial volume in hectoliters(1) 0.637 0.643 1.157 1.171 Sales $ 86.1 $ 81.3 $ 150.9 $ 147.6 Excise taxes (18.2 ) (16.2 ) (25.5 ) (20.7 ) Net sales 67.9 65.1 125.4 126.9 Cost of goods sold(2) (44.1 ) (47.8 ) (81.9 ) (86.8 ) Gross profit 23.8 17.3 43.5 40.1 Marketing, general and administrative expenses (20.6 ) (24.7 ) (35.7 ) (45.7 ) Special items, net(3) (1.8 ) (0.3 ) (2.8 ) (0.6 ) Operating income (loss) 1.4 (7.7 ) 5.0 (6.2 ) Other income (expense), net (0.1 ) — — — Income (loss) before income taxes $ 1.3 $ (7.7 ) $ 5.0 $ (6.2 ) Add/(less): Special items, net(3) 1.8 0.3 2.8 0.6 Acquisition and integration related costs(4) 0.8 4.0 0.8 4.9 Non-GAAP: Underlying pretax income (loss) $ 3.9 $ (3.4 ) $ 8.6 $ (0.7 ) Add: Depreciation and amortization 2.6 2.5 5.0 4.8 Non-GAAP: Underlying EBITDA $ 6.5 $ (0.9 ) $ 13.6 $ 4.1 (1) Excludes royalty volume of 0.567 million hectoliters and 0.977 million hectoliters for the three and six months ended June 30, 2018, respectively, and excludes royalty volume of 0.554 million hectoliters and 1.027 million hectoliters for the three and six months ended June 30, 2017, respectively. (2) Includes gross inter-segment purchases, which are eliminated in the consolidated totals. (3) See Part I—Item 1. Financial Statements, Note 6, "Special Items" of the Form 10-Q for detailed discussion of special items. (4) For the three and six months ended June 30, 2017, $1.4 million of integration costs were incurred in cost of goods sold. For the three and six months ended June 30, 2018, integration costs of $0.8 million were incurred in marketing, general & administrative expenses, and for the three and six months ended June 30, 2017, integration costs of $2.6 million and $3.5 million, respectively, of integration costs were incurred in marketing, general & administrative expenses. Molson Coors Brewing Company and Subsidiaries

Corporate Results of Operations (In millions) (Unaudited) Three Months Ended Six Months Ended June 30, 2018 June 30, 2017 June 30, 2018 June 30, 2017 Financial volume in hectoliters — — — — Sales $ 0.3 $ 0.3 $ 0.5 $ 0.6 Excise taxes — — — — Net sales 0.3 0.3 0.5 0.6 Cost of goods sold 45.0 (23.5 ) (39.8 ) 39.5 Gross profit 45.3 (23.2 ) (39.3 ) 40.1 Marketing, general and administrative expenses (51.0 ) (56.2 ) (112.5 ) (111.9 ) Special items, net(1) — — 328.0 (0.1 ) Operating income (loss) (5.7 ) (79.4 ) 176.2 (71.9 ) Interest expense, net (76.9 ) (90.2 ) (158.2 ) (187.8 ) Other pension and postretirement benefits (costs), net 9.9 9.4 19.9 22.7 Other income (expense), net 0.8 2.0 3.0 (6.3 ) Income (loss) before income taxes $ (71.9 ) $ (158.2 ) $ 40.9 $ (243.3 ) Add/(less): Special items, net(1) — — (328.0 ) 0.1 Acquisition and integration related costs(2) 7.7 11.2 16.5 24.6 Unrealized mark-to-market (gains) and losses(3) (45.1 ) 23.4 39.6 (39.7 ) Non-core other pension and postretirement benefits (costs), net(4) — — 0.1 (2.9 ) Non-GAAP: Underlying pretax income (loss) $ (109.3 ) $ (123.6 ) $ (230.9 ) $ (261.2 ) Add: Interest expense (income), net 76.9 90.2 158.2 187.8 Add: Depreciation and amortization 0.9 1.0 2.0 1.9 Non-GAAP: Underlying EBITDA $ (31.5 ) $ (32.4 ) $ (70.7 ) $ (71.5 ) (1) See Part I—Item 1. Financial Statements, Note 6, "Special Items" of the Form 10-Q for detailed discussion of special items. (2) In connection with the acquisition, for the three and six months ended June 30, 2018, we have recorded $7.7 million and $16.5 million, respectively, of integration costs within marketing, general & administrative expenses, and for the three and six months ended June 30, 2017, we have recorded $11.2 million and $24.6 million, respectively, of integration costs within marketing, general & administrative expenses. (3) The unrealized changes in fair value on our commodity swaps, which are economic hedges, are recorded as cost of goods sold within our Corporate business activities. As the exposure we are managing is realized, we reclassify the gain or loss to the segment in which the underlying exposure resides, allowing our segments to realize the economic effects of the derivative without the resulting unrealized mark-to-market volatility. (4) For the six months ended June 30, 2017, includes the retrospective impact of the FASB's new pension and OPEB accounting standard and moving the non-service cost component of net periodic pension and other postretirement benefits to the Corporate segment. See Part I—Item 1. Financial Statements, Note 2, "New Accounting Pronouncements" of the Form 10-Q for detailed discussion. Balance Sheet Condensed Consolidated Balance Sheets (In millions, except par value) (Unaudited) As of June 30, 2018 December 31, 2017 Assets Current assets: Cash and cash equivalents $ 792.9 $ 418.6 Accounts receivable, net 984.9 733.8 Other receivables, net 131.1 168.2 Inventories, net 637.5 591.5 Other current assets, net 341.1 277.6 Total current assets 2,887.5 2,189.7 Properties, net 4,599.4 4,673.7 Goodwill 8,332.6 8,405.5 Other intangibles, net 14,018.4 14,296.5 Other assets 723.0 681.5 Total assets $ 30,560.9 $ 30,246.9 Liabilities and equity Current liabilities: Accounts payable and other current liabilities $ 2,971.0 $ 2,684.5 Current portion of long-term debt and short-term borrowings 1,411.0 714.8 Total current liabilities 4,382.0 3,399.3 Long-term debt 9,455.1 10,598.7 Pension and postretirement benefits 828.1 848.5 Deferred tax liabilities 1,771.0 1,648.6 Other liabilities 328.1 316.8 Total liabilities 16,764.3 16,811.9 Molson Coors Brewing Company stockholders' equity Capital stock: Preferred stock, $0.01 par value (authorized: 25.0 shares; none issued) — — Class A common stock, $0.01 par value per share (authorized: 500.0 shares; issued and outstanding: 2.6 shares and 2.6 shares, respectively) — — Class B common stock, $0.01 par value per share (authorized: 500.0 shares; issued: 205.1 shares and 204.7 shares, respectively) 2.0 2.0 Class A exchangeable shares, no par value (issued and outstanding: 2.9 shares and 2.9 shares, respectively) 107.7 107.7 Class B exchangeable shares, no par value (issued and outstanding: 14.7 shares and 14.7 shares, respectively) 553.2 553.2 Paid-in capital 6,707.0 6,688.5 Retained earnings 7,703.5 7,206.1 Accumulated other comprehensive income (loss) (1,025.4 ) (860.0 ) Class B common stock held in treasury at cost (9.5 shares and 9.5 shares, respectively) (471.4 ) (471.4 ) Total Molson Coors Brewing Company stockholders' equity 13,576.6 13,226.1 Noncontrolling interests 220.0 208.9 Total equity 13,796.6 13,435.0 Total liabilities and equity $ 30,560.9 $ 30,246.9 Cash Flow Statement Condensed Consolidated Statements of Cash Flows ($ in millions) (Unaudited) Six Months Ended June 30, 2018 June 30, 2017 Cash flows from operating activities: Net income (loss) including noncontrolling interests $ 713.3 $ 550.0 Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 429.6 396.0 Amortization of debt issuance costs and discounts 7.2 11.2 Share-based compensation 25.1 31.6 (Gain) loss on sale or impairment of properties and other assets, net — (4.3 ) Unrealized (gain) loss on foreign currency fluctuations and derivative instruments, net 38.4 (41.5 ) Income tax (benefit) expense 167.1 191.1 Income tax (paid) received 20.0 23.5 Interest expense, excluding interest amortization 155.8 177.6 Interest paid (152.5 ) (175.4 ) Pension expense (benefit) (29.5 ) (31.4 ) Pension contributions paid (5.0 ) (72.1 ) Change in current assets and liabilities and other (71.7 ) (237.8 ) Net cash provided by (used in) operating activities 1,297.8 818.5 Cash flows from investing activities: Additions to properties (351.1 ) (354.0 ) Proceeds from sales of properties and other assets 4.4 46.1 Other (50.5 ) 6.0 Net cash provided by (used in) investing activities (397.2 ) (301.9 ) Cash flows from financing activities: Exercise of stock options under equity compensation plans 6.3 1.1 Dividends paid (177.0 ) (176.6 ) Payments on debt and borrowings (2.4 ) (2,201.5 ) Proceeds on debt and borrowings — 1,536.0 Net proceeds from (payments on) revolving credit facilities and commercial paper (376.1 ) 282.0 Change in overdraft balances and other 24.5 (34.2 ) Net cash provided by (used in) financing activities (524.7 ) (593.2 ) Cash and cash equivalents: Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 375.9 (76.6 ) Effect of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents (1.6 ) 18.6 Balance at beginning of year 418.6 560.9 Balance at end of period $ 792.9 $ 502.9 Reconciliations to Nearest U.S. GAAP Measures by Line Item Second Quarter 2018 Three Months Ended June 30, 2018 (In millions) (Unaudited) Net sales Cost of goods

sold(1) Gross profit Marketing,

general and

administrative

expenses(2) Special items,

net(3) Operating

income (loss) Reported (U.S. GAAP) $ 3,085.2 $ (1,739.1 ) $ 1,346.1 $ (744.7 ) $ (10.5 ) $ 590.9 Adjustments to arrive at underlying: Special items, net Employee-related charges — — — — 1.0 1.0 Impairments or asset abandonment charges — — — — 8.3 8.3 Termination fees and other (gains) losses — — — — 1.2 1.2 Non-Core items Integration related costs — 1.2 1.2 8.5 — 9.7 Unrealized mark-to-market (gains) losses — (45.1 ) (45.1 ) — — (45.1 ) Tax effects on special and non-GAAP items — — — — — — Underlying (Non-GAAP) $ 3,085.2 $ (1,783.0 ) $ 1,302.2 $ (736.2 ) $ — $ 566.0 Second Quarter 2018 Three Months Ended June 30, 2018 (In millions, except per share data) (Unaudited) Interest

income

(expense),

net Other pension

and

postretirement

benefits

(costs), net Other

income

(expense),

net Income

(loss)

before

income

taxes Income

tax

benefit

(expense) Net income

(loss)

attributable

to MCBC Net income

(loss)

attributable to

MCBC per

diluted share Reported (U.S. GAAP) $ (76.7 ) $ 9.9 $ (1.1 ) $ 523.0 $ (92.2 ) $ 424.1 $ 1.96 Adjustments to arrive at underlying: Special items, net Employee-related charges — — — 1.0 — 1.0 0.01 Impairments or asset abandonment charges — — — 8.3 — 8.3 0.04 Termination fees and other (gains) losses — — — 1.2 — 1.2 0.01 Non-Core items Integration related costs — — — 9.7 — 9.7 0.04 Unrealized mark-to-market (gains) losses — — — (45.1 ) — (45.1 ) (0.21 ) Tax effects on special and non-GAAP items — — — — 6.9 6.9 0.03 Underlying (Non-GAAP) $ (76.7 ) $ 9.9 $ (1.1 ) $ 498.1 $ (85.3 ) $ 406.1 $ 1.88 (1) Adjustments relate to the following segments: U.S. segment $0.9 million, Canada segment $0.2 million, Europe segment $0.1 million, Corporate segment $(45.1) million. (2) Adjustments relate to the following segment: International segment $0.8 million, Corporate segment $7.7 million. (3) Adjustments relate to the following segments: U.S. segment $3.3 million, Canada segment $5.7 million, Europe segment $(0.3) million, International segment $1.8 million. YTD Second Quarter 2018 Six Months Ended June 30, 2018 (In millions) (Unaudited) Net sales Cost of goods

sold(1) Gross profit Marketing,

general and

administrative

expenses(2) Special items,

net(3) Operating

income (loss) Reported (U.S. GAAP) $ 5,416.7 $ (3,274.8 ) $ 2,141.9 $ (1,425.8 ) $ 304.3 $ 1,020.4 Adjustments to arrive at underlying: Special items, net Employee-related charges — — — — 4.9 4.9 Impairments or asset abandonment charges — — — — 17.6 17.6 Termination fees and other (gains) losses — — — — (326.8 ) (326.8 ) Non-Core items Integration related costs — 2.6 2.6 17.3 — 19.9 Unrealized mark-to-market (gains) losses — 39.6 39.6 — — 39.6 Other non-core items — — — — — — Tax effects on special and non-GAAP items — — — — — — Underlying (Non-GAAP) $ 5,416.7 $ (3,232.6 ) $ 2,184.1 $ (1,408.5 ) $ — $ 775.6 YTD Second Quarter 2018 Six Months Ended June 30, 2018 (In millions, except per share data) (Unaudited) Interest

income

(expense),

net Other pension

and

postretirement

benefits

(costs), net(4) Other

income

(expense),

net Income

(loss)

before

income

taxes Income

tax

benefit

(expense) Net income

(loss)

attributable

to MCBC Net income

(loss)

attributable to

MCBC per

diluted share Reported (U.S. GAAP) $ (159.9 ) $ 19.9 $ — $ 880.4 $ (167.1 ) $ 702.2 $ 3.24 Adjustments to arrive at underlying: Special items, net Employee-related charges — — — 4.9 — 4.9 0.03 Impairments or asset abandonment charges — — — 17.6 — 17.6 0.08 Termination fees and other (gains) losses — — — (326.8 ) — (326.8 ) (1.51 ) Non-Core items Integration related costs — — — 19.9 — 19.9 0.09 Unrealized mark-to-market (gains) losses — — — 39.6 — 39.6 0.18 Non-core other pension and postretirement benefits (costs), net — 0.1 — 0.1 — 0.1 — Tax effects on special and non-GAAP items — — — — 52.9 52.9 0.25 Underlying (Non-GAAP) $ (159.9 ) $ 20.0 $ — $ 635.7 $ (114.2 ) $ 510.4 $ 2.36 (1) Adjustments relate to the following segments: U.S. segment $2.0 million, Canada segment $0.3 million, Europe segment $0.3 million, Corporate segment $39.6 million. (2) Adjustments relate to the following segment: International segment $0.8 million, Corporate segment $16.5 million. (3) Adjustments relate to the following segments: U.S. segment $4.8 million, Canada segment $11.3 million, Europe segment $4.8 million, International segment $2.8 million, Corporate segment $(328.0) million. (4) Adjustments relate to the following segment: Corporate segment $0.1 million. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180801005214/fr/

