Molson Coors Beverage :  Coors Beverage Company annonce de nouvelles informations en lien avec le COVID-19

Molson Coors Beverage Company (NYSE : TAP; TSX : TPX) a annoncé aujourd’hui plusieurs initiatives visant à protéger et à soutenir ses employés - ceci incluant notamment le fait de demander aux employés de travailler à domicile s’ils en sont capables, ainsi que la mise en place d’un nouveau programme de congés payés volontaires, de primes de remerciement incitatives et d’une politique des congés payés, et la mise en œuvre de mesures supplémentaires pour protéger ses employés qui travaillent toujours au niveau des sites. La société a également annoncé qu’elle annulait ses perspectives financières, dans leur intégralité, pour 2020 et au-delà, lesquelles avaient été précédemment fournies le 12 février 2020 en raison de l’incertitude liée à l’impact de la pandémie de COVID-19.

Le président et chef de la direction de Molson Coors, Gavin Hattersley, a déclaré : « C’est une période difficile pour le monde comme pour notre société, et notre priorité est d’assurer la sécurité de nos employés ainsi que la stabilité de notre entreprise. Je suis fier de la résilience de nos employés pendant cette période, y compris tous ceux qui brassent, emballent et expédient nos bières de qualité et assurent la continuation de nos brasseries et de nos activités. Je ne les remercierai jamais assez. Je suis également fier de la façon dont nos équipes se mobilisent pour prendre soin de nos communautés qui ont plus que jamais besoin de notre aide. »

Au cours des dernières semaines, la société a pris des mesures supplémentaires pour aider à assurer la santé et la sécurité de ses employés, et elle a l’intention de continuer à intensifier ces efforts. Vue d’ensemble de ces mesures prises :

La prolongation jusqu’à nouvel ordre de la recommandation du travail à domicile pour tous les employés et sous-traitants en Amérique du Nord qui ne font pas d’activités essentielles pour l’entreprise sur le site.

La création d’un nouveau programme de congés payés volontaires pour tout le mois d’avril, accessible à tout employé dont le travail doit être effectué sur site et qui présente un risque élevé de conséquences graves du coronavirus. Dans le cadre du programme, les employés jugés à haut risque par les autorités sanitaires fédérales peuvent choisir une mise en congé rémunérée à 60 % de leur salaire normal.

Instauration d’une prime de remerciement incitative pour les employés travaillant dans les activités de brasserie et de distribution chez Molson Coors, qu’ils soient rémunérés à taux horaire ou salariés, et dont le travail doit impérativement être effectué sur site. Tous les employés rémunérés à taux horaire travaillant en brasserie recevront un supplément de 5 USD de l’heure, y compris les rémunérations pour heures supplémentaires. Les employés salariés des brasseries dont le travail doit être effectué sur site recevront 200 USD de plus par semaine.

Création d’une nouvelle politique de congés payés, ajoutant jusqu’à 80 heures de congés payés pour garantir que toute personne contractant le coronavirus ou obligée de se mettre en quarantaine puisse le faire sans perdre de salaire ni être obligée d’utiliser ses congés maladie normalement attribués.

Mise en place de mesures supplémentaires pour protéger nos employés qui continuent de travailler sur site afin de maintenir les opérations de brassage, de chaîne d’approvisionnement et de vente, y compris l’intensification des processus de nettoyage et de désinfection et la promotion de la distanciation sociale.

Le mémorandum « Guidance on the Essential Critical Infrastructure Workforce » ( Directives relatives à la main-d'œuvre liée aux infrastructures essentielles) publié par gouvernement fédéral américain énumère les industries jugées essentielles, comme la fabrication et la distribution d’aliments et de boissons, industrie à laquelle appartient Molson Coors. Ces directives ont permis aux opérations de brasserie et de distribution de l’entreprise de rester opérationnelles lors des instructions émises des organismes étatiques et locaux de « rester chez soi ».

En outre, Molson Coors multiplie en ce moment même les initiatives pour prendre soin des communautés vulnérables ayant été particulièrement touchées par la pandémie de COVID-19. La société a fait don d’un million USD à la United States Bartenders Guild, une organisation à but non lucratif qui soutient les barmans et les professionnels de l’industrie des services, et a fourni 50 000 bidons d’eau à la branche de Denver de l’Armée du Salut pour aider à nourrir la population des sans-abri de Denver qui doit faire face aux pénuries d’eau depuis que la ville a été contrainte de fermer ses fontaines pour freiner la propagation du coronavirus. L’entreprise produit également un désinfectant pour les mains dans plusieurs brasseries artisanales pour répondre aux besoins croissants des premiers intervenants et de l’industrie des soins de santé.

Vue d’ensemble de Molson Coors Beverage Company

Depuis plus de deux siècles, Molson Coors brasse des boissons qui unissent les gens à tous les moments de la vie. Avec Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling et Staropramen ou encore Coors Banquet, Blue Moon Belgian White, Saint Archer Gold, Leinenkugel’s Summer Shandy, Creemore Springs et d’autres, Molson Coors produit certaines des marques de bière les plus appréciées et les plus emblématiques jamais brassées. Bien que l’histoire de l’entreprise soit ancrée dans le houblon, Molson Coors propose un portefeuille moderne qui s’étend au-delà du rayon de la bière avec des cocktails pétillants, des boissons alcoolisées à saveur de café, du vin en conserve, du kombucha, du cidre et plus encore.

Molson Coors Beverage Company est une entreprise cotée en bourse qui opère par le biais de Molson Coors North America et Molson Coors Europe, et est cotée à la Bourse de New York et du Canada. L’engagement de l’entreprise à rehausser les normes de l’industrie et à laisser une empreinte positive sur nos employés, nos clients, nos collectivités et l’environnement se reflète dans la stratégie Notre Empreinte et nos objectifs de développement durable pour 2025. Pour en apprendre davantage sur Molson Coors Beverage Company, visitez www.molsoncoors.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200328005005/fr/