Molson Coors Beverage Company (l’ « Entreprise» ou « Molson Coors ») (NYSE : TAP; TSX : TPX) a été informée que TRC Capital Investment Corporation (« TRC Capital ») avait fait un « mini-appel d’offres » non sollicité pour acheter jusqu’à 2 000 000 d’actions ordinaires de catégorie B de l’entreprise à un prix d’offre de 52,95 USD par action en espèces, ce qui est environ 4,23 % inférieur au cours de clôture de 55,29 USD par action pour les actions ordinaires de catégorie B vendues à la Bourse de New York (le « NYSE ») le 21 février 2020, dernier jour de bourse avant le début de l’offre publique d’achat de TRC Capital.

Molson Coors n’approuve pas ce mini-appel d’offres non sollicité de la part de TRC Capital et n’est de quelque façon associée à TRC Capital, à son mini-appel d’offres ou à ses documents de mini-appel d’offres. Molson Coors recommande aux actionnaires de ne pas déposer d’actions en réponse à l’offre de TRC ou, si les actionnaires ont déjà déposé des actions, de retirer leurs actions en fournissant l’avis écrit décrit dans les documents de mini-appel d’offres de TRC Capital avant l’expiration de l’offre, actuellement prévue à 12 h 01, heure de New York, le 24 mars 2020. En outre, le mini-appel d’offres est soumis à de nombreuses conditions, comme, entre autres, celle qu’il n’y ait pas eu de baisse de prix de marché des actions ordinaires de catégorie B et que TRC Capital ait reçu un produit de financement par emprunt suffisant, ainsi que des liquidités, pour mener à bien l’offre.

Les mini-appels d’offres, comme celui de TRC Capital, ne confèrent pas aux investisseurs le même niveau de protection que celui des offres plus importantes effectuées en vertu des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. La Securities and Exchange Commission (« SEC ») a averti les investisseurs que certains soumissionnaires font des mini-offres à des prix inférieurs au marché « en espérant qu’ils attraperont les investisseurs par surprise s’ils s’abstiennent de comparer le taux de l’offre au prix actuel du marché ». Les conseils de prudence de la SEC aux investisseurs concernant ces offres peuvent être trouvés sur le site Web de cette dernière à l’adresse : http://www.sec.gov/investor/pubs/minitend.htm. Molson Coors encourage les courtiers, négociants et autres acteurs du marché à consulter la lettre de la SEC concernant la diffusion et la divulgation des mini-appels d’offres de la part des courtiers et négociants à l’adresse : http://www.sec.gov/divisions/marketreg/minitenders/sia072401.htm ainsi que la note d’information n° 01-27 émise par le NYSE le 28 septembre 2001 à l’adresse : https://www.nyse.com/publicdocs/nyse/markets/nyse/rule-interpretations/2001/01-27.pdf ayant trait à la diffusion des matériels de mini-appels d’offres.

Les actionnaires doivent obtenir les cotations actuelles du marché pour leurs actions ordinaires de catégorie B, consulter leur courtier ou leur conseiller financier, et faire preuve de prudence en ce qui concerne le mini-appel d’offres de TRC Capital.

Molson Coors demande à ce qu’une copie du présent communiqué de presse soit incluse, ainsi que toutes les distributions de documents connexes, dans le mini-appel d’offres de TRC Capital relatif aux actions ordinaires de catégorie B.

À propos de la Molson Coors Beverage Company

Depuis plus de deux siècles, Molson Coors brasse des boissons qui unissent les gens à tous les moments de la vie. Avec Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling, et Staropramen ou encore Coors Banquet, Blue Moon Belgian White, Saint Archer Gold, Leinenkugel’s Summer Shandy, Creemore Springs et d’autres, Molson Coors produit certaines des marques de bière les plus appréciées et les plus emblématiques du monde. Bien que l’histoire de l’entreprise soir ancrée dans le houblon, Molson Coors propose un portefeuille moderne qui s’étend au-delà du rayon de la bière avec des cocktails pétillants, des boissons alcoolisées à saveur de café, du vin en conserve, du kombucha, du cidre et plus encore.

Molson Coors Beverage Company est une entreprise cotée en bourse qui opère via Molson Coors North America et Molson Coors Europe, et est cotée à la Bourse de New York et du Canada. L’engagement de l’entreprise à rehausser les normes de l’industrie et à laisser une empreinte positive sur nos employés, nos clients, nos collectivités et l’environnement se reflète dans la stratégie Notre Empreinte et nos objectifs de développement durable pour 2025. Pour en apprendre davantage sur la Molson Coors Beverage Company, rendez-vous sur molsoncoors.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200306005290/fr/