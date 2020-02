USA-Fusillade au siège d'un brasseur de Milwaukee, six morts

(Actualisé tout du long avec communiqué de la police, bilan officiel, précisions)

MILWAUKEE, Wisconsin, 27 février (Reuters) - Un homme armé a ouvert le feu mercredi dans un bâtiment de Molson Coors Beverage à Milwaukee, dans le Wisconsin, tuant cinq employés du brasseur avant d'être retrouvé mort à la suite d'une blessure par balle qu'il se serait lui-même infligé, a déclaré le chef de la police de la ville.

Aucune autre personne n'a été blessée dans l'attaque, qui s'est produite aux alentours de 14h00 (20h00 GMT) dans ce complexe composé de plus d'une vingtaine de bâtiments et où travaillent plus d'un millier de salariés, a précisé Alfonso Morales lors d'une conférence de presse.

L'assaillant, qui aurait agi seul, a été décrit comme étant un homme de 51 ans résidant à Milwaukee.

Les autorités n'ont fourni aucune infirmation sur les circonstances de l'attaque. On ne connaît pas pour l'heure les motivations du tireur présumé.

Donald Trump a mentionné cette fusillade lors d'une conférence de presse sur le coronavirus organisée en fin de journée à la Maison blanche. Le président américain a qualifié l'assaillant de "meurtrier pervers" et décrit la violence par arme à feu comme "une chose terrible".

L'ensemble du complexe de Molson Coors a été placé en confinement, a rapporté le journal Milwaukee Sentinel.

Selon cette même source, l'entreprise a annoncé l'automne dernier un projet de fermeture de ses bureaux à Denver, dans le Colorado, et de relocalisation de certains emplois à Milwaukee afin de réduire ses coûts. Ce projet devait entraîner la suppression de 400 à 500 emplois dans les différentes unités du groupe, a écrit le Sentinel. (Brendan O'Brien, avec Steve Gorman à Los Angeles et Jonathan Allen à New York; version française Jean Terzian)