Moncler : croissance en vue, UBS passe à l'achat

24/01/2019 | 11:41

UBS est passé à l'achat ce matin sur l'action du groupe de luxe italien Moncler, sur laquelle sa position était précédemment neutre. Quoi qu'écrêté de 39 à 36 euros, l'objectif de cours à 12 mois augure d'un potentiel de hausse de 18%.



En baisse de 30% depuis son pic de juin, l'action du spécialiste des 'doudounes' haut de gamme est, selon les analystes, tombée à des niveaux d'achat : UBS évoque 'un point d'entrée attrayant pour le seul dossier du secteur (du luxe) dont la croissance soit soutenue par l'augmentation des espaces' de vente. En effet, le groupe italien devrait continuer à ouvrir et agrandir des boutiques.



Selon UBS, Moncler serait ainsi en mesure d'augmenter son CA d'un milliard d'euros ces cinq prochaines années, pour le porter à 2,5 milliards à horizon 2023. Ce qui suppose une croissance des ventes à données comparables de 6% l'an, alors que le marché ne 'price' que 2%.









