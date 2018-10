Moncler : dans le vert, un broker en soutien

18/10/2018 | 14:06

Moncler avance de 0,7% et surperforme ainsi la tendance à Milan (-0,5% sur le FTSE MIB), avec le soutien de Jefferies qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours maintenu à 40 euros sur le titre du groupe de vêtements hivernaux.



Le broker met en avant la correction récente du cours de Bourse (-25% depuis son plus haut de juin, -16% le mois dernier) et souligne que le titre se traite en dessous de sa moyenne de multiples sur cinq ans, en ligne avec 2015.



'Nos prévisions prennent déjà en compte une normalisation de la croissance en Asie, mais nous continuons de croire que la dynamique est forte et que la concentration grandissante sur l'image de marque portera des dividendes à moyen terme', poursuit-il.



