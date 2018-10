Moncler : Jefferies maintient la note 'Conserver'

05/10/2018 | 16:45

Jefferies maintient sa note 'Conserver' et son objectif de prix de 40 euros sur le titre, affirmant que les bonnes nouvelles sont 'largement prises en compte'.



En examinant dans quelle mesure le fabricant italien de vestes de duvet a réussi dans la construction de la marque, le courtier américain indique que les données montrent que Moncler est en train de se transformer en un 'animal' différent, ciblant désormais la génération du millénaire.



Cela devrait assurer une plus grande durabilité à moyen terme et prendre en charge des orientations solides, qui semble fonctionner, a déclaré Jefferies.



