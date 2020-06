Moncler : Jefferies dégrade à 'conserver'

23/06/2020 | 14:23

Jefferies a annoncé mardi avoir dégradé sa recommandation sur le titre Moncler de 'achat' à 'conserver', invoquant un faible potentiel de valorisation aux niveaux actuels.



'Moncler reste une entreprise qui surperforme et qui est bien équipée pour émerger de la crise actuelle relativement vite (2022), mais une prime de plus de 30% par rapport à ses multiples de valorisation historiques est le maximum pouvant être justifié pour le moment', explique le broker.



Jefferies ramène par ailleurs son objectif de cours sur le fabricant de doudounes haut de gamme de 38 à 36 euros.



