MONCLER : Société Générale confirme sa recommandation d'Achat

Société Générale a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 43 euros sur Moncler. Le broker souligne le potentiel de croissance du fabricant de doudounes de luxe : 4 à 5 points au-dessus de celui du secteur, en moyenne, sur la période 2019-2021. Il apprécie également la capacité d’exécution élevée de la société, qui lui permet de générer une marge opérationnelle élevée et résiliente, de 29% à 30%, soit 10 points au-dessus de ses concurrents. Dans ce cadre, le bureau d'études juge le titre attractif.Concernant l'information Bloomberg selon laquelle Kering avait eu des discussions préparatoires avec Moncler, l'analyste rappelle que le PDG de la griffe italienne Remo Ruffini ne détient que 22,5% du capital, ce qui fait du groupe un candidat aux fusions-acquisitions. Pour autant Société Générale estime que le dirigeant n'a pas besoin de vendre compte tenu de la très forte performance opérationnelle et du fait qu'aucun problème de succession ne se pose.