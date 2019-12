Moncler S p A : Aucune hypothèse concrète de rapprochement à l'étude, dit Moncler

Remo Ruffini, qui a racheté Moncler en 2003, a déclaré qu'il "maintenait des contacts et échangeait avec des investisseurs et d'autres acteurs du secteur (du luxe), y compris le groupe Kering, dans le but d'explorer de potentielles opportunités stratégiques afin de promouvoir davantage le développement réussi de Moncler".

"Pour le moment, cependant, il n'y a aucune hypothèse concrète à l'étude", a-t-il souligné.

L'action, qui a pris jusqu'à 12% jeudi à la Bourse de Milan à la suite de ces rumeurs, a réduit ses gains et progressait d'environ 7,5% vers 12h00 GMT. Kering gagnait 1%.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv KERING 1.10% 544.2 30.73% MONCLER S.P.A. 0.39% 38.83 33.70%