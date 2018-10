Affecté par le dollar fort, Mondelez augmente les prix des biscuits

New York (awp/afp) - Le groupe agroalimentaire américain Mondelez International, propriétaire entre autres des marques de biscuits Lu et Oreo, a annoncé lundi un recul de son chiffre d'affaires trimestriel en raison de la hausse des prix des matières premières et du dollar fort.

Les revenus ont diminué de 3,7% à 6,29 milliards de dollars au troisième trimestre clôt le 30 septembre, un chiffre inférieur aux 6,32 milliards anticipés en moyenne par les marchés financiers.

Hors renchérissement du dollar face aux devises de pays émergents et d'une hausse des prix des matières premières, conséquence de la guerre commerciale lancée par le président Donald Trump, les ventes ont augmenté de 1,2%, affirme Mondelez dans un communiqué.

Les dégâts causés par les effets de change défavorables sont visibles en Amérique latine où le chiffre d'affaires a chuté de 14,8%, alors que la croissance organique y a été de 4,6% lors du trimestre.

En Europe, qui représente 37,5% des revenus, les ventes ont diminué de 3,3% mais hors effets de change et à périmètre constant, elles ont progressé de 0,2%, détaille Mondelez qui s'est doté d'un nouveau patron européen. Idem dans la région Asie, Moyen-Orient/Afrique dont les ventes nettes ont reculé de 0,5%, alors que la croissance organique a été de 4,6%.

En Amérique du nord, les ventes nettes sont en baisse de 1,1%, en dépit d'une hausse des prix.

Mondelez a averti que les ventes annuelles allaient diminuer d'environ 1%, du fait du dollar fort, qui continue à rogner les revenus générés hors des Etats-Unis une fois convertis en billets verts. En faisant fi de ce vent contraire, les ventes devraient augmenter de 2%.

La cure d'austérité lancée en 2014 pour économiser environ 1,5 milliard de dollars par an à compter de cette année a permis à Mondelez de préserver sa rentabilité.

Le bénéfice net a bondi de 21,7% à 1,19 milliard de dollars sur un an, dopé également par le fait que le groupe a payé beaucoup moins d'impôts lors des trois derniers mois.

Mondelez a augmenté le prix de ses biscuits et chocolats, ce qui lui a permis d'accroître sa marge opérationnelle à 40,6% contre 39,94% attendue par les marchés.

A Wall Street, le titre gagnait ainsi 1,72% à 40,80 dollars vers 20H55 GMT dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance.

