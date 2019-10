MONDELEZ INT :ERNATIONAL bat le consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mondelez International a dévoilé mardi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et revu à la hausse ses prévisions annuelles. Au troisième trimestre 2019, le géant américain de l'agroalimentaire, propriétaire notamment des marques iconiques Oreo, Lu, Toblerone ou encore Milka, a réalisé au troisième trimestre un bénéfice net en hausse de 19,2% à 1,423 milliard de dollars. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 64 cents, au-dessus du consensus qui le donnait à 60 cents. Le chiffre d'affaires a progressé de 4,2% en organique à 6,355 milliards.Fort de ces résultats, Mondelez a relevé ses objectifs 2019. Il table sur une croissance organique de 3,5% et sur une croissance du BPA, hors éléments exceptionnels, compris entre 5% et 7%.