Mondelez : acquisition de Perfect Snacks

20/06/2019 | 07:48

Mondelez International a fait part mercredi soir d'un accord pour acquérir une participation majoritaire au capital de Perfect Snacks, 'un pionnier sur le segment en croissance rapide des barres nutritionnelles réfrigérées'.



Le groupe agroalimentaire, détenteur par exemple des marques Lu, Milka et Oreo, souligne que le segment des snacks réfrigérés génère 20 milliards de dollars de ventes aux Etats-Unis et représente un tiers du marché américain total du snacking.



La transaction, dont les termes financiers ne sont pas divulgués dans le communiqué, demeure soumise aux conditions usuelles et devrait être finalisée plus tard au cours de cet été après revue réglementaire.



