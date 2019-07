Mondelez : acquisition de Perfect Snacks finalisée

17/07/2019 | 07:53

Mondelez International a annoncé mardi soir avoir finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire au capital de Perfect Snacks, 'un pionnier sur le segment en croissance rapide des barres nutritionnelles réfrigérées', une opération annoncée en juin.



Le groupe agroalimentaire, détenteur par exemple des marques Lu, Milka et Oreo, soulignait alors que le segment des snacks réfrigérés génère 20 milliards de dollars de ventes aux Etats-Unis et représente un tiers du marché américain total du snacking.



Mondelez indique qu'il opèrera Perfect Snacks comme entité distincte pour en 'préserver l'esprit entrepreneurial et maintenir l'authenticité de la marque', tout en lui apportant les ressources pour l'aider dans son développement.



