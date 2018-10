Mondelez : bat le consensus au 3e trimestre

30/10/2018 | 13:54

Mondelez International a dévoilé lundi soir un BPA ajusté en croissance de 18% à taux de changes constants au titre du trimestre écoulé, pour atteindre 62 cents, battant ainsi de deux cents l'estimation moyenne des analystes.



Sa marge opérationnelle ajustée s'est améliorée de 40 points de base à 17,1%, pour des revenus en repli de 3,7% à moins de 6,3 milliards de dollars en raison d'effets de changes. En organique, ils se sont accrus de 1,2%.



Pour l'année 2018, le groupe agroalimentaire (Cadbury, Lu, Milka) prévoit une croissance à deux chiffres hors effets de changes de son BPA ajusté, une marge opérationnelle ajustée d'environ 17% et une croissance organique des revenus de l'ordre de 2%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.