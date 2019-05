Mondelez : cède une activité au Moyen-Orient et en Afrique

30/05/2019 | 15:07

Mondelez International annonce aujourd'hui la finalisation de la cession de son activité Fromage de marque Kraft au Moyen-Orient et en Afrique (MEA), au groupe danois Arla Foods.



'Tous les produits à base de fromage de marque Kraft sur ces marchés, ainsi qu'un site de fabrication de fromage à Bahreïn, font partie de cet accord. Cette transaction permet à Mondelez International de se concentrer sur les catégories de snacks à croissance rapide, notamment les chocolat, biscuits secs, boissons en poudre et confiseries', explique le groupe.





