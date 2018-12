Mondelez : cession d'activités à Arla Foods

13/12/2018 | 08:44

Mondelez International fait part d'un accord pour la cession de ses activités de fromages à marques Kraft au Moyen-Orient et en Afrique au groupe danois Arla Foods, une transaction dont les détails financiers ne sont pas précisés.



L'opération, qui doit être finalisée dans les tous prochains mois après les approbations réglementaires, doit lui permettre de se concentrer sur son plan stratégique centré sur les catégories de produits à forte croissance.



Le groupe agroalimentaire précise toutefois que sa marque de crème de fromage Philadelphia et Jocca cottage cheese ne sont pas concernés par cet accord, de même que l'usine de biscuits récemment ouverte au Bahreïn.



