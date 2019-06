Mondelez : contrat d'achat d'électricité avec Enel

27/06/2019 | 15:48

Mondelēz International et Enel Green Power North America annonce avoir signé un contrat d'achat de douze ans pour de l'électricité, représentant une portion de 65 MW, qui sera produite sur un parc photovoltaïque au Texas.



Ce partenariat dans les énergies renouvelables s'inscrit dans le cadre des efforts du groupe agroalimentaire -détenteur par exemple des marques Milka, Lu et Oreo- visant à réduire ses émissions de CO2 dans ses activités de fabrication de 15% à horizon 2020.



