Mondelez : investissement dans le centre de Reading

13/06/2019 | 15:28

Mondelez International fait part d'un investissement de six millions de dollars sur son centre scientifique de Reading, au Royaume Uni, pour soutenir le développement de nouveaux chocolats, biscuits et sucreries, servant plus de 150 pays différents.



Ce nouvel investissement permettra la création de 50 emplois hautement qualifiés sur les cinq prochaines années, en plus des plus de 290 scientifiques, chimistes, technologistes de l'alimentation et autres spécialistes que ce centre accueille actuellement.



Cet investissement à Reading vient s'ajouter à celui de 65 millions de dollars précédemment annoncé par le groupe agroalimentaire -détenteur notamment des marques Lu, Milka et Cadbury- dans ses onze centres techniques répartis à travers le monde.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.