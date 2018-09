Mondelez : réaffirme ses objectifs 2018 et anticipe 2019

07/09/2018 | 14:41

Le groupe Mondelez annonce ce jour avoir, au cours d'une réunion avec des analystes et des investisseurs à Boston, présenté une nouvelle stratégie à long terme, réaffirmé ses objectifs pour 2018 et communiqué ses perspectives pour le prochain exercice.



Ainsi, la multinationale agroalimentaire américaine explique avoir identifié trois nouvelles priorités stratégiques : l'accélération d'une croissance axée sur le consommateur, la mise en place d'une excellence opérationnelle et la création d'une culture interne pro-croissance.



Pour 2018, Mondelez confirme par ailleurs viser une croissance organique du chiffre d'affaires dans la fourchette haute de 1 à 2%. De plus, elle prévoit désormais que les rachats d'actions s'élèveront à environ 2 milliards de dollars.



Enfin, en 2019, l'entreprise s'attend notamment à ce que le chiffre d'affaires augmente en organique de 2 à 3%, et le BPA ajusté de 3 à 5% (à taux de change constant).





