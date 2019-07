Mondelez : relèvement d'objectifs annuels

31/07/2019 | 09:56

Mondelez International a relevé mardi soir ses prévisions pour 2019, visant désormais une hausse d'environ 5% hors effets de changes de son BPA ajusté, et une croissance organique d'au moins 3% de ses revenus nets.



Le groupe agroalimentaire a dévoilé un BPA ajusté en croissance de 9% à taux de changes constants au titre du trimestre écoulé, pour atteindre 57 cents, un niveau en ligne avec l'estimation moyenne des analystes.



La marge opérationnelle ajustée du propriétaire de Cadbury, Lu et Milka, s'est maintenue à 16,7%, pour des revenus en repli de 0,8% à moins de 6,1 milliards de dollars. En organique, ils se sont toutefois accrus de 4,6% avec des effets prix de trois points.



