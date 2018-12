Mondelez : renforce son centre technique de Wroclaw

04/12/2018 | 15:43

Mondelez International fait part d'un nouvel investissement de cinq millions de dollars dans son centre technique global de Wroclaw, en Pologne, pour étendre les activités de recherche-développement aux gommes et sucreries, en plus des biscuits et chocolats.



Le groupe agroalimentaire américain rappelle avoir ouvert ce site à la pointe de la technologie il y a seulement un an et demi, pour un investissement initial de 17 millions de dollars. Il accueille plus de 200 experts de 28 nationalités différentes.



Mondelez ajoute que l'expansion de son site polonais s'inscrit dans le cadre d'un investissement plus global de 65 millions de dollars dans de larges plateformes RDQ (recherche-développement-qualité) placées stratégiquement autour du globe.



