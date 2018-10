Mondelez : veut développer le recyclage d'emballages

09/10/2018 | 15:50

Dans le cadre de sa stratégie visant à développer l'économie circulaire, Mondelez International fait part de son engagement à rendre l'ensemble de ses emballages recyclables et à fournir des informations en matière de recyclage à horizon 2020.



Le groupe, qui détient notamment les marques Lu, Milka et Cadbury, prévoit aussi qu'à horizon 2020, l'ensemble de ses emballages à base de papier proviendront de sources durables et que 65 millions de kilos d'emballages seront éliminés au niveau mondial.



L'entreprise agroalimentaire travaillera à faciliter le recyclage ou la réutilisation par les consommateurs, et soutiendra des coalitions sectorielles et des partenariats public-privé pour développer une infrastructure de gestion de déchets.



