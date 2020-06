Mondelez : Berenberg relève sa recommandation à l'achat

15/06/2020 | 16:32

Les analystes de Berenberg ont relevé lundi leur recommandation sur les titres du géant américain des biscuits et des confiseries Mondelez International de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 52 à 61 dollars.



Dans une note consacrée au secteur de l'alimentation, le bureau d'études allemand explique que la performance des groupes agroalimentaires va dépendre de leur niveau de croissance organique à moyen terme.



Sur ce point, et en dépit des conséquences du coronavirus et de la récession qui s'annonce, les perspectives de moyen terme des groupes du secteur se sont plutôt améliorées que détériorées, affirme Berenberg.



