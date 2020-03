Mondelez : série de mesures face à la crise

24/03/2020 | 09:15

Mondelez annonce une série d'actions pour aider à faire face à la crise à la crise du coronavirus aux Etats-Unis, dont le recrutement d'un millier d'employés supplémentaires pour assurer un fonctionnement continu de son réseau de distribution dans les prochains mois.



Le groupe agroalimentaire américain prévoit aussi de mesures de rémunération et de soutien supplémentaires pour ses employés, ainsi que des dons pour 15 millions de dollars au total à Feeding America et à la Croix Rouge américaine.



