18/01/2019 | 15:47

UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Mondi, mais abaisse son objectif de cours de 2.400 à 2.200 pence, soit un potentiel de progression évalué à 21% sur le titre du fabricant d'emballages d'origine sud-africaine.



Dans sa note de recherche, l'intermédiaire financier explique adopter une vision plus 'conservatrice' sur les prix des cartons d'emballage et réduire ses estimations de bénéfices par action, tout en jugeant la valeur de Mondi 'convaincante'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.