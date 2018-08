MND : émission de la 2e tranche d'OC2020

30/08/2018 | 10:17

Consécutivement à l'émission d'une première tranche d'obligations convertibles (OC2020) d'un montant nominal de six millions d'euros auprès d'investisseurs européens en juin, MND Group confirme l'émission de la seconde pour quatre millions.



La totalité des OC2020 viendront à échéance le 31 août 2020 et seront remboursables en numéraire à cette date. Celles non converties ou non remboursées en numéraire à cette date seront amorties en une seule fois, en totalité, par remboursement à leur valeur nominale.



