MND : projet de transfert sur Euronext Growth

24/08/2018 | 07:44

MND Group indique qu'il soumettra à sa prochaine assemblée générale mixte, le 27 septembre, un projet de transfert de la cotation de ses titres du marché réglementé d'Euronext vers le marché Euronext Growth.



Ce projet vise à lui permettre d'être coté sur un marché plus approprié à la taille de l'entreprise. Le transfert devrait ainsi simplifier son fonctionnement et diminuer ses coûts, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.



La société proposera aussi une modification des dates d'ouverture et de clôture de son exercice social, pour les fixer respectivement aux 1er juillet et 30 juin, de façon à mieux correspondre à la saisonnalité de ses activités et de celle de ses clients.



