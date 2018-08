Montagne et Neige Developpement : Mise à disposition du Rapport financier annuel 2017/2018

Mise à disposition du Rapport financier annuel 2017/2018 (2018/08/01 11:40 PM)

Le Groupe MND annonce avoir mis à la disposition du public et déposé ce jour auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), son rapport financier annuel 2017/2018, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2018.

Ce rapport financier annuel 2017/2018 peut être consulté sur le site internet de MND, www.mnd-group.com, espace Investisseurs, rubrique Documents financiers. Les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2018 ont été audités et certifiés, et les commissaires aux comptes ont émis leurs rapports.

Le Groupe précise qu'en raison de la non activation d'impôts différés actifs au 31 mars 2018, pour un montant de 1,1 M€, le résultat net part du groupe de l'exercice 2017/2018 s'est élevé à -2,7 M€ (-1,6 M€ publié dans le communiqué de presse du 19 juillet 2018). Les autres éléments du compte de résultat sont inchangés.

En outre, les rapports des commissaires aux comptes contiennent la réserve suivante : « Le groupe a comptabilisé sur le dernier trimestre de l'exercice le chiffre d'affaires et la marge relatifs à quatre contrats de fournitures d'enneigeurs et un contrat de construction d'équipements de montagne clés-en-main comptabilisé à l'avancement. Or, au 31 mars 2018, le critère de transfert des risques et avantages inhérents à la propriété de ces biens ou le niveau d'avancement retenu n'était pas établi. Par conséquent, le chiffre d'affaires et le résultat net sont surévalués de 4,3 M€ et de 1,0 M€ respectivement. »

Pour sa part, MND estime avoir comptabilisé à juste titre le chiffre d'affaires et la marge relatifs à ces cinq contrats, considérant que ceux-ci remplissaient les critères de transfert des risques et avantages inhérents à la propriété des biens concernés et le niveau d'avancement retenu.

Par ailleurs, ces rapports contiennent également une observation des commissaires aux comptes sur la continuité d'exploitation : « Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation décrite dans la note 32.3 Risque de liquidité - appréciation de la continuité d'exploitation de l'annexe des comptes consolidés. »

L'hypothèse de continuité d'exploitation a été retenue par le conseil d'administration du 18 juillet 2018 qui a arrêté les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2018. En effet, la société rappelle que même s'il subsiste, de fait, une incertitude sur la continuité d'exploitation, les actions entreprises depuis la clôture de l'exercice 2017/2018 et les discussions menées à ce jour permettent à MND d'estimer probable que les opérations de financement soient menées à leur terme.

Notamment, postérieurement à la clôture de l'exercice 2017/2018, MND a d'ores et déjà a émis le 11 juin 2018 une 1ère tranche d'obligations convertibles pour un montant de 6,0 M€ en nominal, et une 2nde tranche complémentaire, d'un montant de 4,0 M€ en nominal, interviendra le 28 août 2018 au plus tard.

Le Groupe travaille également à la mise en place d'une ligne pluriannuelle de financement en fonds propres d'un montant maximum de 30 M€ d'une durée de 3 ans, dont la note d'opération sera soumise à l'obtention d'un visa de l'Autorités des marchés financiers.

Parallélement, le groupe poursuit ses discussions avec différents partenaires financiers concernant le montant et l'échéance de concours actuels ou futurs pour accompagner le financement de la croissance de ses activités.

A PROPOS DE MND

Situé à Sainte-Hélène-du-Lac (Savoie-France), en plein cœur des Alpes, depuis 2004, MND Group est l'un des seuls acteurs industriels mondiaux à détenir une offre globale de produits et de services dédiés au développement, l'aménagement et la sécurisation des domaines skiables, sites de loisirs, voies d'accès et autres infrastructures en montagne. Fort de son expertise industrielle dans le transport à câbles en montagne et de technologies innovantes, protégées par des brevets internationaux, MND Group détient un formidable potentiel de croissance dans le domaine des transports collectifs urbains à câbles en offrant un mode de mobilité urbaine doux et alternatif. MND Group compte 366 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays.

