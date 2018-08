MND : Portzamparc toujours positif sur le dossier

28/08/2018 | 10:02

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, confirme son conseil d'achat sur le titre Montagne & Neige Développement (MND), qui bientôt sera transféré vers Euronext Growth (ex-Alternext). L'objectif de cours demeure fixé à 6,2 euros, soit plus du double du cours actuel.



Les actionnaires se prononceront fin septembre sur le 'départ' du titre du marché réglementé. 'Ce transfert permettra une communication financière plus flexible (allongement des délais de publication) et certainement moins coûteuse s'il choisit de repasser en normes françaises', commentent les spécialistes.



Notons que MND veut aussi décaler la date de clôture de son exercice de fin mars à fin juin. 'Les dates actuelles sont effectivement peu favorables au groupe qui clôture son 1er semestre et son 2e semestre respectivement en pleine période de production et de commercialisation', ajoute Portzamparc, qui ne voit donc pas de raison de modifier son conseil.











