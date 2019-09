Montea : L'arrivée de Jimmy Gysels apporte une nouvelle dimension à la gestion immobilière

Jimmy Gysels prend aujourd'hui ses fonctions de Chief Property Manager chez Montea. À ce titre, il sera chargé d'optimiser davantage encore la gestion du parc immobilier de Montea afin que nous puissions sans cesse améliorer nos services aux clients. Il veillera en particulier à augmenter la durabilité du portefeuille et accordera la priorité à l'innovation et à une communication davantage orientée sur le client.

Jimmy a plus de 20 ans d'expérience en tant que Head of Property Management et team manager chez Cofinimmo. Ingénieur industriel, il allie un solide bagage technique à une expérience approfondie en tant que property manager orienté service et people manager.

[Attachment]