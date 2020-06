Montea : étend ses activités vers l'Allemagne grâce au partenariat avec IMPEC Group

Après la Belgique, la France et les Pays-Bas, Montea est désormais prête à découvrir le marché allemand et d'accroître son influence internationale. La forte croissance du marché de la logistique en Europe et le rôle principal de l'économie allemande sont les principaux motifs d'une nouvelle percée internationale. Pour l'expansion, Montea a signé un partenariat avec IMPEC Group. Montea devrait annoncer ses premiers projets en Allemagne avant la fin de cette année.

Montea est aujourd'hui active en Belgique, aux Pays-Bas et en France, mais étend désormais ses activités en Allemagne. Motif: les fortes ambitions de croissance font que le groupe coté souhaite investir sur le marché de a première économie d'Europe. Durant ces derniers mois, Montea a cherché, pour cette expansion, un partenaire présentant un ADN identique. Elle l'a finalement trouvé dans le groupe allemand IMPEC.

«Nous n'avons pas pris cette décision du jour au lendemain. Sa position centrale, son excellente infrastructure, ses technologies de pointe et ses normes de construction font aujourd'hui de l'Allemagne le marché logistique le plus attrayant d'Europe. Nous croyons donc pleinement que nous pouvons réaliser nos ambitions en Allemagne grâce à un partenariat solide avec IMPEC Group. » Jo De Wolf, CEO Montea.

Comme Montea, IMPEC Group est né d'une entreprise familiale, axée sur la création de valeur à long terme par le biais de développements built-to-suit dans des régions stratégiques.

IMPEC Group - ou IMPEC Real Estate GmbH - fut fondée en 1993 par Gerhard Mannsperger. Avec l'arrivée de Domenique Mannsperger, développeur de solutions logistiques saisonnières, la société se concentre exclusivement sur des projets logistiques et compte parmi ses clients Seifert Logistics, Duvenbeck et Mateco. Le Groupe IMPEC a développé plus de 550 000 m² d'espace de stockage loué et a traité un volume transactionnel de € 400 millions au cours des dernières années.

Phase suivante

Pour poursuivre la collaboration, Montea et IMPEC Group ont signé un accord aux termes duquel IMPEC Group recherchera des opportunités de développement et d'investissement pour Montea sur le marché allemand. Montea agira en tant que partenaire financier de ces projets pendant la phase de développement et d'investisseur pour les produits finaux. Grâce à son expérience dans les développements et investissements durables, le Groupe IMPEC contribuera déjà à la forte ambition de croissance de Montea.

'IMPEC a prouvé au fil du temps ses qualités de développeur de projets dans de nombreuses occasions et cherchait un partenaire fiable, partageant la même philosophie et les même exigences de qualité pour ses développements de projets. Montea est un robuste partenaire financier qui nous aidera à accroître sensiblement notre impact et à répondre à la demande croissante d'immobilier de haute qualité ainsi qu'à nos propres ambitions. ' Domenique Mannsperger, Administrateur de Montea Allemagne.

L'ambition de croissance peut être claire, l'Allemagne deviendra le 4ème pays dans lequel Montea est active, après la Belgique, la France et les Pays-Bas. Cette expansion souligne les ambitions de croissance de Montea et constitue la prochaine phase de sa stratégie d'investissement dans des endroits logistiques durables et exceptionnels. Les fonds provenant de l'augmentation de capital et du dividende optionnel signifient que Montea est convaincue qu'elle peut se développer rapidement en Allemagne. Selon les perspectives actuelles, Montea devrait annoncer ses premières réalisations avant la fin de l'année.

