Montea est parvenue à optimiser sur le trimestre écoulé son taux d'occupation belge, qui passe de 94,7% à 100%.

Cinq nouveaux contrats de bail pour une superficie totale de plus de 40.000 m²:

16.700 m² loués à Decathlon à Willebroek, De Hulst

500 m² loués à TG-H Benelux à Willebroek, De Hulst

8.100 m² loués à EC HUB à Milmort

7.300 m² loués à Sinotrans à Liège, Liege Airport

8.700 m² loués à WWL à Gand, Hulsdonk

Nouveau contrat de location avec Decathlon pour 16.700 m² à Willebroek, MG Park De Hulst

Fin 2017, Montea a fait l'acquisition d'un centre de distribution de 47.000 m², loué à Decathlon[1]. À présent, Decathlon a signé un bail complémentaire portant sur +/- 16.700 m² sur le même site mais dans un bâtiment adjacent pour un terme fixe de 9 ans. C'est au départ de De Hulst qu'est organisée toute la distribution de Decathlon Benelux (www.decathlon.be).

Nouveau contrat de location avec TG-H Benelux pour 500 m² à Willebroek, MG Park De Hulst

En mars 2017, Montea a acquis environ 14.000 m² d'espace logistique au MG Park De Hulst[2], un espace loué à Metro. Les derniers 500 m² de bureaux disponibles sont désormais loués à TG-H Benelux. Cette société appartient au groupe suédois New Wave Group, acteur mondial de vêtements professionnels, tenues de travail et textiles promotionnels de qualité (www.texet.be).

Nouveau contrat de location avec EC HUB pour 8.100 m² à Milmort

Montea et EC HUB ont conclu un bail de plus de 6 ans portant sur une unité de ca 8.100 m² à Herstal-Milmort (Liège). Le nouveau locataire d'origine chinoise est actif dans le secteur du e-commerce (www.ec-hub.com).

Nouveau contrat de location avec Sinotrans pour 7.300 m² à Liège, Liege Airport

Fin 2017, Montea a annoncé le lancement de son nouveau développement à Flexport City[3], la zone logistique de Liege Airport. Les 3 dernières unités disponibles totalisant environ 7 300 m² ont été louées entretemps à Sinotrans pour un terme de 9 ans (avec possibilité de résiliation après 3 ans). Sinotrans est un des premiers transporteurs chinois (www.sinotrans.com).

Luc Partoune, Chief Executive Officer Liege Aiport : « Avec Sinotrans, Liege Airport renforce les liens économiques avec la Chine. Plusieurs compagnies aériennes chinoises opèrent déjà à Liege Airport, comme Air China Cargo et Unitop. Je suis particulièrement heureux du choix de Sinotrans, qui confirme l'excellence de Liege Airport dans le domaine cargo et plus particulièrement dans le cross border e-commerce ».

Nouveau contrat de location avec WWL pour 8.700 m² à Gand, Hulsdonk

En octobre 2016, on a appris que SAS AUTOMOTIVE BELGIUM SA, ex-équipementier de Volvo, devait fermer ses portes. C'est la raison pour laquelle SAS AUTOMOTIVE BELGIUM SA a résilié le bail en cours prématurément, à savoir le 31 janvier 2017. Le bâtiment a été divisé en 2 unités dont une est louée à Facil Europe BVBA[4]. Montea et WWL (WALLENIUS WILHELMSEN Logistics Zeebrugge SA) ont signé un contrat de location qui peut être annulé annuellement pour l'espace en question. Le nouveau locataire est spécialisé dans les solutions innovantes et durables pour l'expédition et la logistique à l'échelle mondiale, à destination des constructeurs de voitures, de camions et de matériel lourd ainsi que pour le fret spécialisé (www.2wglobal.com).

Impact positif des transactions mentionnées ci-dessus sur les paramètres clés de Montea

Les contrats de location susmentionnés représentent ensemble € 1,7 millions de revenus locatifs supplémentaires sur une base annuelle.

Peter Demuynck, Chief Commercial Officer Montea : «Le 30 juin 2018, Montea affichait un taux d'occupation de 96,6% pour l'ensemble du portefeuille. Les transactions locatives ci-dessus s'inscrivent dans une politique commerciale pro-active, avec des locataires de qualité. Sur la base de notre vision actuelle du marché logistique et de notre portefeuille, nous allons pouvoir clôturer 2018 sur un taux d'occupation global de plus de 98% pour l'ensemble des 3 pays. »

