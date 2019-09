Montea : lance la construction d'un bâtiment d'activités à Meyzieu (FR) pour Renault dans le cadre d'un bail de 9 ans

Le Groupe Renault et Montea unissent leurs forces pour développer un immeuble d'activités clé-en-mains à Meyzieu, près de Lyon. Le terrain du projet a été acheté plus tôt cette année par Montea dans le cadre de l'élargissement de son portefeuille de réserve foncière.

Cette transaction va permettre à Montea d'accroître ses revenus locatifs de 10 % en France. Selon la valorisation de l'expert immobilier, cette transaction offrira un rendement initial de 5,5 % ce qui se traduit par une augmentation de la valeur du portefeuille immobilier de € 14,4 millions.

Le groupe automobile et Montea ont signé un bail d'une durée de 9 ans. À la réception de ce bâtiment sur-mesure, le groupe industriel y installera sa filiale ACI pour regrouper les activités historiques de cette structure, à savoir l'usinage, l'assemblage et le conditionnement des pièces détachées ; mais également de nouvelles activités comme l'impression 3D, la mécano-soudure et l'installation d'unités technologiques de dernière génération.

La première pierre a été posée au début de l'été. Cette collaboration extrêmement fluide et efficace va permettre au Groupe Renault de disposer rapidement d'une solution parfaitement adaptée pour regrouper les activités de cette filiale.

« ACI devait pouvoir trouver une nouvelle implantation offrant une bonne desserte poids lourds et adaptée aux activités industrielles. Le site de Meyzieu qui nous a été proposé par Montea est situé à proximité des transports en commun (Tramway T3), d'une restauration collective, et avec un accès direct aux réseaux autoroutiers. Les réflexions menées en amont avec Montea ont permis de trouver des solutions compatibles promoteur-constructeur et orientées « client » par une solution modulaire souple et performante sur le long terme. » a déclaré M. Eric ARDUIN, Project General Manager, Groupe Renault.

Le terrain d'une superficie de plus de 3 ha est idéalement situé pour des immeubles de cette typologie, à l'est de Lyon près de la Rocade Est et de l'A43, à 10 km à peine de l'aéroport et de la gare TGV de Lyon Saint-Exupéry (via le RhôneExpress) et à moins de 20 km de Lyon.

Montea a acquis plus tôt cette année le terrain dédié au projet par Montea en remembrant trois parcelles permettant de former un ensemble logique. Avec cela, Montea se concentre à nouveau sur l'utilisation durable des espaces ouverts et la régénération des sites industriels. Ici aussi à Meyzieu, Montea a étudié comment les sites précédemment utilisés pourraient être réutilisés dans une zone industrielle au lieu de couper de nouveaux espaces verts.

Depuis 2006, Montea est également active en France. Afin d'étendre également son rôle en tant que développeur-investisseur en immobilier logistique et industriel en France, Montea collabore depuis près de deux ans avec la société J MO, représentée par Julien Mongoin. La puissance financière de Montea associée au track-record et au large réseau de J MO, fait dorénavant de Montea un investisseur robuste pour envisager des développements sur le marché français. Le projet du Groupe Renault de Meyzieu va renforcer la présence de Montea dans la moitié sud de la France.

Julien Mongoin (J MO) confie : « Le lancement de cette opération est le fruit d'un partenariat gagnant-gagnant avec l'ensemble des parties-prenantes : l'utilisateur RENAULT-ACI qui nous a accordé sa confiance, Monsieur Christophe Quiniou, Maire de Meyzieu, et ses services qui nous ont accompagné tout au long du processus administratif, et Montea en tant qu'Investisseur soucieux de répondre au mieux aux attentes de ses clients. »

Dans le cadre de cette opération, Montea a été conseillé par Aktiv Real Estate pour l'acquisition des fonciers, et par JLL, pour la négociation du BEFA (Bail en État Futur d'Achèvement). La conception architecturale de cet immeuble a été confiée à l'Agence FRANC et sa réalisation aux équipes de HTC Lyon.

[Attachment]