MOODY'S : prise de participation minoritaire dans la société malaisienne MARC

Moody’s Corporation a annoncé avoir acquis une participation minoritaire dans Malaysian Rating Corporation Berhad (MARC), une agence de notation opérant sur les marchés d’obligations et de Sukuk de la Malaisie. Cet investissement renforce la présence de Moody’s en Asie du Sud-Est et sur les marchés obligataires nationaux dans le monde entier, il améliore également sa position de leader dans le monde des finances islamique. L’acquisition a été financée au moyen des fonds propres et ne devrait avoir aucun impact matériel sur les résultats financiers de 2020 de Moody’s.Basée à Kuala Lumpur, MARC propose ses services aux institutions commerciales et financières, en particulier dans les domaines de l'infrastructure et du financement des projets. En plus de ses services de notation, MARC effectue de la recherche économique et de l'analyse de titres à revenu fixe ; elle propose des solutions au risque du crédit, des offres liées à la durabilité et des programmes de formation en ligne relatifs à la finance.Cet investissement vient s'ajouter aux offres transfrontalières actuelles de Moody's dans le domaine de la notation et de la recherche en Malaisie, ainsi qu'à ses activités de sensibilisation du marché, y compris sa conférence Inside ASEAN et la rencontre Islamic Finance Briefing tenue à Kuala Lumpur.MARC continuera de fonctionner de façon indépendante et restera séparée du Service des investisseurs de Moody's et de ses procédures et activités de notation.