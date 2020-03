Moody : 250 sociétés sélectionnent la solution CreditLens™ de Moody's Analytics

Moody’s Analytics, un fournisseur de premier plan de renseignements financiers, a annoncé aujourd’hui que plus de 250 institutions à l'échelle mondiale ont choisi la solution de gestion de cycle de vie des crédits CreditLens, moins d'un an après avoir dépassé le cap du 100e client.

Conçue à partir de la toute dernière technologie nuagique, la plateforme CreditLens aide les entreprises à transformer numériquement leurs processus de crédits commerciaux afin de prendre plus rapidement des décisions mieux éclairées. Elle applique l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine pour permettre l'automatisation des processus et aider les clients à optimiser l'efficience, réduire les erreurs et rationaliser les flux de travail.

La solution a récemment reçu un rapport d'attestation SOC 2 confirmant son respect des normes de sécurité et de disponibilité de l'Institut américain des experts-comptables (AICPA).

En 2019, Professional Bank est devenue la première banque de proximité aux États-Unis à automatiser ses applications de prêts commerciaux. Elle y est parvenue avec l'aide de la plateforme CreditLens et d'autres outils de Moody’s Analytics. "Cet investissement a amélioré notre gestion des contrats, notre évaluation des prêts et nos processus d'approbation, avec des avantages directs pour nos emprunteurs commerciaux", déclare Daniel R. Sheehan, président du conseil et PDG de Professional Bank. "Notre équipe continue de se concentrer sur l'emploi des technologies pour améliorer les services et renforcer nos contrôles de qualité des crédits alors que nous continuons notre expansion."

"Les besoins changeants du marché obligent les institutions à adopter une approche souple et holistique en matière prêts", ajoute Elaine Wong, directrice générale de Moody’s Analytics. "Nous sommes reconnaissants que tant d'entreprises nous accordent leur confiance pour répondre à leurs besoins en gestion de crédit. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec eux, et de nombreux autres partenaires, durant de longues années."

Cliquez ici pour en savoir plus la solution CreditLens de Moody’s Analytics.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des renseignements financiers et des outils d’analyse qui permettent aux chefs d’entreprise de prendre plus rapidement de meilleures décisions. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos vastes ressources d’information et notre manière innovante d’appliquer les technologies permettent à nos clients de naviguer en toute confiance sur un marché en évolution. Notre Société est renommée pour ses solutions primées à la pointe du secteur : outils de recherche, de données, logiciels et services professionnels, combinés pour offrir une expérience client parfaitement fiable. Nous remportons la confiance de milliers d’entreprises dans le monde entier, grâce à notre engagement en faveur de l’excellence, à notre ouverture d’esprit et à notre volonté de satisfaire les besoins de nos clients. Pour plus d’informations sur Moody’s Analytics, visitez notre site internet ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). La société, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 4,8 milliards de dollars en 2019, emploie environ 11 100 personnes dans le monde et est implantée dans 40 pays.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200325005179/fr/