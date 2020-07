Moody's Analytics est nommé chef de file dans un nouveau rapport de Chartis Research qui évalue les principaux fournisseurs de systèmes de gestion des risques en assurance. Les RiskTech Quadrants® pour la conformité IFRS 17 / LDTI du rapport couvre les systèmes comptables, la gestion des données et le reporting ainsi que la modélisation actuarielle. Moody's Analytics a obtenu la distinction de leader dans ces trois catégories.

Le rapport examine l’« exhaustivité de l'offre » et le « potentiel de marché » des fournisseurs tout en les évaluant en fonction d’un éventail de capacités spécifiques. Moody's Analytics a été reconnu pour ses capacités dont beaucoup sont qualifiées de « Best-in-Class » (les meilleures de leur catégorie).

« Nous sommes ravis d’obtenir cette reconnaissance de la part de Chartis, elle reflète ainsi l’ampleur et l'étendue de notre offre IFRS 17 », a déclaré Christophe Burckbuchler, directeur général de Moody's Analytics. « Beaucoup de nos clients ont déjà parcouru un long trajet en direction de l’IFRS 17 tandis que d'autres le commencent à peine. Peu importe où ils en sont, ils font confiance à Moody's Analytics pour résoudre leurs difficultés de mise en œuvre. »

Mais il y a bien plus que notre logiciel qui distingue Moody's Analytics et nous permet de tisser des relations à long terme avec nos clients, comme InLife, qui a consacré du temps à décrire son expérience de travail avec nous. Notre expertise et notre leadership intellectuel permettent à l'industrie d’appréhender les questions associées à la norme IFRS 17 et sont intégrés dans nos solutions « soutenues par les fournisseurs », permettant ainsi une mise en œuvre et un fonctionnement efficaces.

« Nous fournissons les outils qui permettent à nos clients de prendre de meilleures décisions en affaires. Le fait d’accompagner les entreprises dans la mise en place des normes IFRS 17, CECL, IFRS 9 et LDTI, correspond bien à cette mission principale », a poursuivi M. Burckbuchler. « Cette reconnaissance de l'industrie confirme d’autant plus que nous nous dirigeons dans la bonne direction et le rôle important que nous jouons dans les domaines de la gestion des risques en assurance et de la finance. »

Cette distinction s'ajoute à notre liste croissante de prix et de reconnaissances de l'industrie. Plus tôt cette année, nous avons remporté cinq prix InsuranceERM, dont celui de la solution IFRS 17 de l'année.

Moody's Analytics, Moody's, et tout autres noms ainsi que les logos et pictogrammes identifiant Moody's Analytics et/ou ses produits et services sont des marques déposées par Moody's Analytics, Inc. ou ses filiales. Toutes les marques de tiers mentionnées dans cet article sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des informations financières et des outils d’analyse qui aident les dirigeants d’entreprises à prendre plus rapidement de meilleures décisions. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos vastes ressources d’informations et notre stratégie innovante d’application des technologies aident nos clients à évoluer en toute confiance sur un marché en pleine mutation. Nous sommes réputés pour nos solutions primées à la pointe du secteur en matière de recherche, de données, de logiciels et de services professionnels, le tout combiné afin d'offrir une expérience client sans faille. Nous créons la confiance dans des milliers d’organisations à travers le monde grâce à notre engagement en faveur de l’excellence, à notre approche caractérisée par l’ouverture d'esprit et à notre action centrée sur la satisfaction des besoins des clients. Pour plus d'informations sur Moody’s Analytics, visitez notre site internet ou suivez-nous sur Twitter ou LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). Moody’s Corporation, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 4,8 milliards de dollars en 2019, emploie environ 11 300 personnes dans 40 pays.

