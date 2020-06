Moody : Analytics remporte deux prix InsuranceERM Americas

Moody’s Analytics vient de remporter le prix Meilleur solution de modélisation actuarielle de l’année et Meilleur logiciel ESG (Economic Scenario Generator) de l’année lors de la première édition des Prix InsuranceERM Americas.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200626005279/fr/

Notre outil AXIS™ a été primé Meilleure solution de modélisation actuarielle de l’année. C’est une solution logicielle actuarielle complète destinée à la modélisation des produits d’assurance et de rente, d’une flexibilité sans pareil. Elle est régulièrement mise à jour afin de tenir compte des normes de comptabilité et des réglementations du reporting financier qui évoluent avec le temps. Les clients utilisent la solution AXIS pour la tarification, la réservation, la gestion de l’actif et du passif (ALM), ainsi que les calculs du capital et les couvertures.

La solution AXIS rend flexible le déploiement de projets informatiques de grande envergure via nos capacités avancées d’informatique distribuée qui nous permettent d’échelonner des calculs via plusieurs milliers de CPU—soit sur site ou en nuage, afin de réduire considérablement le temps des calculs par rapport au temps nécessaire dans un contexte traditionnel.

L'outil Scenario Generator de Moody’s Analytics a été récompensé Meilleur logiciel ESG (Economic Scenario Generator) de l’année pour son efficacité à aider les assureurs à réaliser des actions de modélisation stochastiques compliquées à travers l’évaluation, la mesure du risque et du capital, et l’ALM. Les capacités d’automatisation de la solution permettent aux clients de moderniser leurs processus de modélisation et de réduire les temps de production ainsi que les coûts.

Nous avons également investi dans les capacités informatiques de nuage. Notre service Cloud Burst permet aux utilisateurs de tourner l’outil Scenario Generator dans l’environnement nuage. Cela permet d’avoir accès à plusieurs milliers de CPU sur demande et de réduire énormément le temps de fonctionnement, parfois même de jours en minutes.

« Nous sommes heureux de la distinction de nos solutions d’assurance lors des Prix InsuranceERM Americas », a déclaré Colin Holmes, directeur général des Solutions d’assurance chez Moody’s Analytics. « Grâce au système AXIS, au Scenario Generator et à d’autres outils primés de Moody’s Analytics, nos clients peuvent répondre aux exigences de modélisation de plus en plus difficiles, telles que celles que demandent IFRS 17 et LDTI. »

En février, Moody’s Analytics a remporté cinq catégories des Prix InsuranceERM (Royaume-Uni), y compris la meilleure solution d’IFRS 17 de l’année et meilleur logiciel ESG (Economic Scenario Generator) de l’année.

Ces récompenses viennent s’ajouter à notre liste toujours croissante de distinctions et de prix de l’industrie.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics fournit des renseignements financiers et des outils analytiques qui permettent aux chefs d’entreprise de prendre de meilleures décisions plus rapidement. Notre expertise approfondie en matière de risques, nos vastes ressources de l'information et notre application innovante de la technologie permettent à nos clients de naviguer en toute confiance sur un marché en évolution. Nous sommes connus pour nos solutions primées à la pointe du secteur, composées d'outils de recherche, de données, de logiciels et de services professionnels, réunis pour offrir une expérience client transparente. Nous créons la confiance dans des milliers d'entreprises dans le monde entier, grâce à notre engagement envers l'excellence, à notre approche ouverte et à notre volonté de satisfaire les besoins des clients. Pour plus d'informations sur Moody’s Analytics, veuillez visiter notre site internet ou rejoignez-nous sur Twitter ou LinkedIn.

Moody's Analytics est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). Moody’s Corporation a réalisé un chiffre d'affaires de 4,8 milliards de dollars en 2019, emploie environ 11 300 personnes dans le monde et est présente dans 40 pays.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200626005279/fr/